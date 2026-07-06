Valdemar Costa Neto quer convencer Michelle Bolsonaro a concorrer ao Senado

Presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto quer convencer a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL Mulher) a continuar na corrida pelo partido ao Senado pelo Distrito Federal.

No último encontro entre os dois, Michelle colocou em dúvida a intenção de disputar uma vaga no Senado e chegou a cogitar deixar o partido. A informação é da CNN.

Pesquisas eleitorais apontam a ex-primeira-dama como líder na disputa por uma das duas vagas do Distrito Federal. No levantamento da empresa França, divulgado na sexta-feira (3/7), Michelle foi citada por 30% dos eleitores brasilienses como opção para a primeira vaga e por 8% para a segunda. A deputada federal Erik Kokay (PT-DF) aparece como segunda opção, sendo apontada por 16,7% dos entrevistados como primeira opção e por 6,1% como segunda opção.

No PL, a avaliação é que ela também seria uma das principais cabos eleitorais da legenda para fortalecer as bancadas no Congresso. Conversas nos bastidores, no entanto, indicam que aliados teriam aconselhado que Michelle saísse de cena por um tempo.

A ideia é que Valdemar se reúna novamente com Michelle até o fim deste mês, antes do prazo de registro das candidaturas, marcado para 15 de agosto. O dirigente acredita que a ex-primeira-dama atravessa um momento difícil após a repercussão do vídeo em que acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de tê-la humilhado e maltratado, mas avalia que ela ainda pode desistir da ideia de deixar a política. A expectativa é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que incentivou a candidatura da esposa ao Senado, ajude a convencê-la.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Michelle afirmou que foi humilhada pelo enteado durante uma conversa telefônica, disse que os dois romperam relações no fim de 2025 por divergências sobre a articulação do partido no Ceará e negou ter condicionado apoio à candidatura presidencial do senador a um pedido público de desculpas. Flávio negou as acusações e afirmou que "nunca humilhou uma mulher na vida".

Conforme relatos obtidos pela CNN, Bolsonaro sabia que Michelle gravaria o vídeo, mas não conhecia o conteúdo. Após a publicação, ele demonstrou incômodo com as críticas ao filho, embora tenha avaliado que o episódio pode ser superado antes do início da campanha.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na última quinta-feira (2/7), Valdemar afirmou que percebe que Michelle também não pretende participar da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. O dirigente contou que, durante a conversa dos dois em 30 de junho, a ex-primeira-dama informou que deixaria o comando do PL Mulher e cogitava abrir mão da candidatura ao Senado. "Ela me disse que queria sair da presidência (da ala feminina) do partido, não tem o que fazer, que ela talvez não fosse candidata a senadora", afirmou.

Segundo Valdemar, a saída de Michelle do PL Mulher já é uma decisão tomada e a campanha seguirá normalmente. "A situação já está resolvida. O Flávio está tocando a campanha para frente. A Michelle resolveu sair da presidência (da ala feminina) do partido e nós estamos tocando a nossa vida. É uma grande falta que ela vai fazer para nós, porque ela tem um carisma muito grande, mas ela decidiu sair", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O dirigente também afirmou que não pretende indicar outro nome para comandar o PL Mulher. "Ninguém tem o tamanho de Michelle", declarou. A vaga da presidência da ala feminina ainda não tem nova ocupante.