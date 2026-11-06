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COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE

Janones sobre lives com Lula: "Deixar ele livre pra ser o que é"

Deputado defendeu que transmissões devem mesclar "leveza e assuntos sérios"

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
06/11/2026 16:46 - atualizado em 06/11/2026 16:49

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Presidente Lula e Janones participam da chamada
Para Janones, as lives devem ter leveza e, ao mesmo tempo, seriedade crédito: Lula/YouTube/Reprodução

O deputado federal André Janones (Rede), defendeu que as transmissões ao vivo feitas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o deixem "livre para ser o que ele é". Para o parlamentar, as lives devem mesclar leveza e seriedade.

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O comentário foi publicado pelo político mineiro em suas redes sociais, em resposta a um apoiador de Lula, que elogiava a condução de Janones na "live da vitória", feita nesta quinta-feira (5/11). Para o eleitor, a transmissão deixa o presidente "muito mais humano", e afirma que o governo deveria investir mais no formato.

"Depois da live de hoje, fica difícil criticar o Janones. Ele fez mais pela comunicação do Lula do que muita gente. Esse tipo de comunicação deixa o presidente Lula muito mais humano e mostra a excelente pessoa que ele é. O governo tem que investir mais em lives e vídeos curtos", escreve o internauta.

O "general" do "Exército do Lula", explica que a "live da vitória" foi pensada para uma comemoração mais descontraída, mas defende que próximas transmissões misturem o tom leve com um tom sério. Para ele, não é preciso preparar o presidente para momentos como esse, apenas deixar ele "ser quem é".

"Essa primeira estava meio sem roteiro e faltou assunto sério, porque o nome era 'live da vitória', então o objetivo era mais leve mesmo, comemorar com vocês, bater papo e etc. Mas nas próximas vamos mesclar a leveza com assuntos mais sérios. E não tem segredo, não tem que dar toque no Lula, nem preparar nada, só deixar ele livre para ser quem ele é", declara o parlamentar.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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