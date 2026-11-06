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Lula pretende insistir na indicação de Messias ao STF ainda neste ano

Presidente avalia que a decisão do Senado que rejeitou o nome do advogado-geral da União à Corte foi política e que o cenário melhorou após o resultado das eleições

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
06/11/2026 08:29

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Lula e Jorge Messias, novo ministro da AGU —
Jorge Messias, ministro da AGU, é o mais cotado para substituir Barroso e tem forte apoio da ministra Gleisi Hoffmann (SRI) crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reenviar ao Senado a indicação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), ainda neste ano. De acordo com interlocutores do Planalto, o chefe do Executivo pretende utilizar a força política proveniente da vitória na eleição para aprovar o jurista para ocupar a vaga aberta na Corte.

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A avaliação do presidente é de que a rejeição do nome de Messias, em abril, não ocorreu por motivos técnicos, mas sim políticos, já que o atual AGU tem currículo, notável saber jurídico e reputação ilibada para ocupar a vaga. Além disso, Lula e seus aliados apontam que Jorge Messias demonstrou fidelidade suficiente nas eleições para ter a confiança do governo na condução dos trabalhos como magistrado do Tribunal. Outro fator defendido pelo líder petista é que a escolha do nome é de competência exclusiva do presidente.

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Messias chegou a criar um canal no WhatsApp intitulado "Evangélicos com Lula", que atraiu milhares de pessoas, e se engajou nas redes sociais com valores democráticos diante do risco de recrudescimento da soberania nacional. Lula convidou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para a viagem que fará às Filipinas, neste mês. No trajeto, pretende sondar Alcolumbre para saber a chance de aprovação.

O presidente do Senado é um exímio conhecedor da conjuntura da Casa, tem forte influência entre os pares e poderia indicar qual o momento para reenviar a indicação.

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A avaliação de aliados do presidente Lula é de que ele deve aproveitar a oportunidade ainda neste ano, antes que assumam os senadores eleitos. Quem está de saída, não pretende usar suas últimas semanas de mandato para atuar contra a alçada de um ministro ao Supremo.

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