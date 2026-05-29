Os argumentos do presidente para insistir no nome de Jorge Messias para o STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 29, durante viagem oficial a Sergipe, que indicará novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo auxiliares do petista, ele sinaliza que não está disposto a dar trégua na tensa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Vou mandar o Messias outra vez. Vou mandar por respeito à função presidencial. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga ‘eu não vou votar em você porque você é um advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma, eu não vou votar em você porque tá com a ficha suja, você é ladrão, você bateu na sua mulher. Diga isso, disse.

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Interlocutores de Lula classificaram o discurso como duro e um sinal da disposição de confrontar tanto os senadores quanto Alcolumbre. Não há qualquer sinal, neste momento, de que Messias tenha os votos necessários para ser aprovado. E ele corre o risco de ser rejeitado mais uma vez, caso o presidente do Senado inicie o processo de sabatina.