Em perfil, The Economist define Janones como 'herói' da esquerda brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista britânica The Economist publicou nesta semana um perfil do deputado André Janones (Rede-MG) no qual o trata como "herói" da esquerda brasileira e pergunta se políticos de outros países conseguiriam reproduzir suas campanhas digitais.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o texto, há quem veja no parlamentar o arquiteto da virada de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). A revista destaca o "Exército do Lula", canal de WhatsApp que ganhou mais de 10 milhões de seguidores nas três semanas anteriores ao segundo turno.



Na noite da vitória, Lula agradeceu ao Janones, "o nosso general, que teve um papel exponencial nessa campanha".



O sucesso teria chamado a atenção do premiê espanhol, Pedro Sánchez, e da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ambos citados pela The Economist. Grupos inspirados no canal têm surgido em outros países, e guias com suas técnicas circulam em francês e japonês.



"É replicável e acho que é necessário", disse Janones à revista. Para ele, o modelo pode varrer a extrema direita do mapa.



Por trás de panelaços durante entrevistas de Flávio e de ondas de fotos com o "L" nas redes, o deputado descreve um plano para manipular os algoritmos. Os seguidores eram orientados a comentar e curtir antes de compartilhar e a não responder às informações falsas sobre Lula para não ampliar seu alcance.



A publicação não atribui a vitória só ao canal. Cita a mudança na comunicação do próprio Lula, o fim da escala 6x1 e o perdão de dívidas federais de MEIs. Ainda assim, David Nemer, da Universidade da Virgínia, diz à revista que o canal foi "uma máquina de comparecimento".



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O texto da The Economist termina com Janones admitindo desconforto por pedir que apoiadores ignorassem postagens bolsonaristas, mas afirmando que os fins justificam os meios. "Minha estratégia é de guerra", disse ele à reportagem.