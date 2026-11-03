Janones elogia Marina Ruy Barbosa, após afastamento de amigas

O deputado federal André Janones (Rede-MG) manifestou apoio público à atriz Marina Ruy Barbosa nesta terça-feira (3/11), por meio das redes sociais. O parlamentar, que atuou na articulação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, elogiou a decisão da atriz de assumir sua escolha eleitoral publicamente.

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A solidariedade ocorreu após a artista enfrentar atritos e romper relações pessoais supostamente em decorrência de sua posição política. A repercussão negativa começou quando Marina declarou o seu voto em Lula no segundo turno.

Em mensagem publicada no X, antigo Twitter, o deputado iniciou o texto com a frase "Viva Marina Ruy Barbosa". Janones destacou a firmeza da famosa diante da repercussão negativa em seu círculo social.

O parlamentar afirmou que "há algo que dinheiro nenhum compra: a coragem de ter consciência quando o silêncio seria muito mais confortável". Ele declarou ainda que o valor de uma pessoa se revela na recusa em negociar convicções para manter privilégios sociais.

Segundo Janones, a atriz compreendeu que se alinhar à democracia e aos interesses populares tem mais relevância do que manter laços com a elite.

Afastamento de amigas e boicote

O posicionamento político gerou atritos nas relações pessoais da atriz. Marina passou a receber ameaças anônimas de morte e se afastou de amigas próximas, entre elas Lala Rudge e Luma Costa, que reprovaram a manifestação política da artista.

Pessoas do círculo de Marina relataram que ela se sentiu alvo de um boicote promovido por pessoas próximas insatisfeitas com o seu posicionamento. O último contato com Luma Costa ocorreu em 25 de outubro, dia da votação.

Na ocasião, Marina compartilhou a captura de tela de um comentário da influenciadora Nati Vozza, que dizia "Não sei como teria coragem, eu teria vergonha".

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