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CIRURGIA

Thiago Oliveira passa por cirurgia, tranquiliza fãs e confirma retorno

Apresentador da TV Globo passa por cirurgia para retirar a vesícula após o programa; saiba os detalhes do procedimento e a data de volta às telinhas

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
03/11/2026 14:03 - atualizado em 03/11/2026 14:06

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Thiago Oliveira passa por cirurgia após o 'É de Casa' e tranquiliza fãs
Recuperando-se da cirurgia de retirada da vesícula, Thiago Oliveira agradeceu o apoio dos fãs crédito: Reprodução / Redes Sociais

O apresentador Thiago Oliveira, do programa "É de casa", da TV Globo, passou por uma cirurgia de retirada da vesícula na noite desse sábado (31/10). O comunicador seguiu diretamente para a unidade hospitalar após sair dos estúdios da atração.

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Em sequência de vídeos publicada nos stories do Instagram, o jornalista tranquilizou o público e expressou gratidão pelo apoio recebido dos seguidores. "Agradeço a todas as mensagens e orações que vocês fizeram", afirmou o apresentador ao relatar que está bem.

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Thiago Oliveira também detalhou o planejamento prévio da operação médica. "Deu tudo certo, graças a Deus. Saí do programa, vim direto para o hospital e fiz a minha cirurgia, que já estava programada há praticamente um mês", declarou.

Recuperação e retorno ao trabalho

O procedimento cirúrgico durou cerca de 40 minutos. Segundo o jornalista, o pós-operatório permite retomar a rotina normalmente neste momento, embora demande atenção redobrada à saúde. "Com todo cuidado e cautela", ressaltou.

O retorno às atividades profissionais já tem data marcada na televisão. O comunicador confirmou que volta ao trabalho nesta quarta-feira (4/11).

Durante o relato nas redes sociais, Thiago Oliveira descreveu a apreensão sentida momentos antes do procedimento. "Eu estava com medo, estava nervoso, fiz o programa [antes de ir ao hospital] com medo", relatou.

A tensão gerou impacto emocional no apresentador enquanto trabalhava. "Estava ali feliz da vida, apresentando, fazendo o que eu mais amo, mas quando me lembrava vinhas algumas lágrimas", completou o jornalista.

Indicação médica do procedimento

A intervenção cirúrgica ocorreu após a realização de uma série de exames clínicos solicitados pelo médico que acompanha Thiago Oliveira há anos. "Com a avaliação, a gente achou melhor tirar a vesícula", explicou o apresentador.

A cirurgia remove a estrutura responsável por armazenar a bile, líquido produzido pelo fígado que atua no processo de digestão de gorduras.

A operação cirúrgica tem indicação médica frequente para pacientes com cálculos biliares, conhecidos popularmente como pedras na vesícula, ou diante de alterações que comprometam o funcionamento adequado do órgão.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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