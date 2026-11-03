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Sambista morre atingido por raio durante encontro familiar

Músico do grupo Samba Entre Amigos morreu nesse domingo; acidente com descarga elétrica também deixou familiares feridos na capital paulista

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
03/11/2026 15:11

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Músico morre atingido por raio durante encontro familiar
Músico morre atingido por raio em São Paulo crédito: Tupi

O músico Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, morreu aos 43 anos após sofrer uma descarga elétrica provocada por um raio. O acidente ocorreu durante uma reunião familiar nesse domingo (1º/11), em São Paulo.

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O artista integrava o conjunto Samba Entre Amigos. A queda do raio atingiu diretamente o local onde estavam o instrumentista e parentes, exigindo atendimento médico emergencial para várias pessoas presentes.


A fatalidade também causou a morte da tia do sambista, Maria do Carmo.


Atendimento médico e confirmação


Após o acidente, Douglas Santos foi levado para São Paulo e internado em estado grave na UTI do Hospital Santa Marcelina. A morte foi confirmada nessa segunda-feira (2/11), segundo a jornalista Lisa Gomes, em decorrência das complicações causadas pela descarga elétrica.


Após o ocorrido, a banda informou que várias pessoas haviam se ferido e pediu apoio ao músico, que estava em estado grave.



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Quadro clínico dos familiares


Outros parentes também foram atingidos pelo raio:




  • Henrique, filho do músico: sofreu ferimentos no rosto e na cabeça, mas apresentou evolução favorável.




  • Mãe de Douglas: fraturou um dos tornozelos e permanece estável.




Homenagem do conjunto musical


Os integrantes do Samba Entre Amigos publicaram uma homenagem ao instrumentista, destacando sua alegria e companheirismo.

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" sua alegria, sua fé e seu amor por Deus ficarão para sempre em nossos corações. Descanse em paz!", escreveram.


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