Vida de solteira: Virginia Fonseca se fantasia de coelhinha para festa de Halloween

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Recém-separada de Vini Jr, Virginia Fonseca vem mostrando aos seus mais de 56 milhões de seguidores como anda a vida de solteira.

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Após passar uns dias em Miami (e registrar visitas a lojas badaladas, passeios de barco, dançando com notas de dólares penduradas ao seu corpo), ela agora está em Nova York, onde se vestiu de coelhinha para uma festa de Halloween na noite desta sexta (30).

Virginia aparece de corpo inteiro, em imagens horizontais e verticais, em close, e também deitada em uma cama (com um produto de sua empresa, a Wepink estrategicamente posicionado ao lado). A festa de música eletrônica Circoloco, no Brooklyn, era o destino da influenciadora.

Suas fotos acumulam mais de 1,5 milhão de visualizações e 22 mil comentários, um deles do jogador brasileiro Kauã Elias, que hoje atua no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

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Kauã deixou dois emojis nos comentários: um rosto suspirando e outro com olhos de coração. Virginia passou a segui-lo minutos depois.