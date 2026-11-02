Assine
overlay
Início Cultura
Música

Rita & Roberto inspiram show inédito de Mariana Nunes e Marcelo Veronez

Hits do rock nacional ganham releitura dos cantores mineiros na abertura da 2ª Mostra de Intérpretes BH, no Cine Theatro Brasil

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
02/11/2026 19:51

compartilhe

×
Marcelo Veronez e Mariana Nunes estão lado a lado, cantando
Marcelo Veronez e Mariana Nunes vão apresentar show inédito, na quinta-feira, com sucessos do casal mais querido do rock brasileiro crédito: Élcio Paraíso/divulgação

A parceria de Rita Lee e Roberto de Carvalho é o ponto de partida do espetáculo que Mariana Nunes e Marcelo Veronez apresentam na próxima quinta-feira (5/11), em Belo Horizonte. O show inédito, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, abre a 2ª Mostra de Intérpretes BH, que retorna 10 anos depois de sua estreia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Mariana Nunes, que apresentou em 2023 o projeto LeeGal, conta que revisitar a obra da “rainha do rock brasileiro” sempre reserva descobertas.



“É delicioso explorar a obra da Rita. Com o recorte das parcerias com o Roberto, então, é ainda mais inspirador. São hits extremamente bem construídos e, a cada visita, descobrimos algo novo sobre o repertório.”



Na avaliação da cantora, o entrosamento musical e a cumplicidade amorosa entre Rita e Roberto contribuíram para uma das parcerias mais produtivas da música popular brasileira. A relação dos dois, que se estendeu por quase cinco décadas, rendeu extenso repertório.



Desafio


A quantidade de sucessos, aliás, foi um dos desafios durante a preparação do espetáculo. “A dificuldade foi escolher o que sairia, já que são muitas músicas boas. Aos poucos, fomos ficando com as que não podiam faltar, mais afetivas para a gente”, diz Mariana.



Uma das escolhas foi “Doce vampiro”, que ganhou dueto dos cantores. Segundo ela, a música veio de vontades compartilhadas desde o início. “De cara, nós dois queríamos cantá-la e, com isso, virou um dueto bem gostoso”, comenta.



“Tem sido uma festa fazer o show com o Veronez. Ele é alegre, divertido e adoro trabalhar com gente assim. Me sinto à vontade, livre para brincar. O universo da Rita precisa desse clima para florescer. Não tem como ser diferente”, observa Mariana.



A identificação da artista com Rita Lee vem da maneira como a compositora aborda a liberdade feminina. “Escolhi Rita exatamente por me identificar com a mulher que ela canta de maneira tão revolucionária e libertadora”, explica. “Ela traz para o rock a colocação de voz da bossa nova, uma forma de cantar que conversa com o meu jeito.”



O repertório do show terá “Lança perfume”, “Chega mais”, “Corre corre”, “Coisas da vida” e “Mutante”, entre outros sucessos. A direção musical é de Lucas Telles, que assume a guitarra.



A banda conta com Richard Neves nos teclados, Bruno Vellozo no contrabaixo e Natália Mitre na bateria. A direção artística é de Rafael Guimarães.



Com o tema “Grandes parcerias da música brasileira”, a mostra terá outros dois encontros nesta edição. Em 26 de novembro, Andrea dos Guimarães e Pedro Morais interpretam a obra de João Bosco e Aldir Blanc.



O encerramento será em 17 de dezembro, com Nath Rodrigues e Marcelo Dai cantando os afrossambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes, cujo álbum completa 60 anos em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



2ª MOSTRA DE INTÉRPRETES BH
Abertura na quinta-feira (5/11), com Mariana Nunes e Marcelo Veronez cantando sucessos de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Às 19h30, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.


Tópicos relacionados:

belo-horizonte marcelo-veronez mariana-nunes rita-lee roberto-de-carvalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay