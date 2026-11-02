Rita & Roberto inspiram show inédito de Mariana Nunes e Marcelo Veronez

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A parceria de Rita Lee e Roberto de Carvalho é o ponto de partida do espetáculo que Mariana Nunes e Marcelo Veronez apresentam na próxima quinta-feira (5/11), em Belo Horizonte. O show inédito, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, abre a 2ª Mostra de Intérpretes BH, que retorna 10 anos depois de sua estreia.

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Mariana Nunes, que apresentou em 2023 o projeto LeeGal, conta que revisitar a obra da “rainha do rock brasileiro” sempre reserva descobertas.



“É delicioso explorar a obra da Rita. Com o recorte das parcerias com o Roberto, então, é ainda mais inspirador. São hits extremamente bem construídos e, a cada visita, descobrimos algo novo sobre o repertório.”



Na avaliação da cantora, o entrosamento musical e a cumplicidade amorosa entre Rita e Roberto contribuíram para uma das parcerias mais produtivas da música popular brasileira. A relação dos dois, que se estendeu por quase cinco décadas, rendeu extenso repertório.



Desafio

A quantidade de sucessos, aliás, foi um dos desafios durante a preparação do espetáculo. “A dificuldade foi escolher o que sairia, já que são muitas músicas boas. Aos poucos, fomos ficando com as que não podiam faltar, mais afetivas para a gente”, diz Mariana.



Uma das escolhas foi “Doce vampiro”, que ganhou dueto dos cantores. Segundo ela, a música veio de vontades compartilhadas desde o início. “De cara, nós dois queríamos cantá-la e, com isso, virou um dueto bem gostoso”, comenta.



“Tem sido uma festa fazer o show com o Veronez. Ele é alegre, divertido e adoro trabalhar com gente assim. Me sinto à vontade, livre para brincar. O universo da Rita precisa desse clima para florescer. Não tem como ser diferente”, observa Mariana.



A identificação da artista com Rita Lee vem da maneira como a compositora aborda a liberdade feminina. “Escolhi Rita exatamente por me identificar com a mulher que ela canta de maneira tão revolucionária e libertadora”, explica. “Ela traz para o rock a colocação de voz da bossa nova, uma forma de cantar que conversa com o meu jeito.”



O repertório do show terá “Lança perfume”, “Chega mais”, “Corre corre”, “Coisas da vida” e “Mutante”, entre outros sucessos. A direção musical é de Lucas Telles, que assume a guitarra.



A banda conta com Richard Neves nos teclados, Bruno Vellozo no contrabaixo e Natália Mitre na bateria. A direção artística é de Rafael Guimarães.



Com o tema “Grandes parcerias da música brasileira”, a mostra terá outros dois encontros nesta edição. Em 26 de novembro, Andrea dos Guimarães e Pedro Morais interpretam a obra de João Bosco e Aldir Blanc.



O encerramento será em 17 de dezembro, com Nath Rodrigues e Marcelo Dai cantando os afrossambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes, cujo álbum completa 60 anos em 2026.

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2ª MOSTRA DE INTÉRPRETES BH

Abertura na quinta-feira (5/11), com Mariana Nunes e Marcelo Veronez cantando sucessos de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Às 19h30, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.