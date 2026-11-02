Titane, Fernanda Takai e Maurício Tizumba cantam hoje para João das Neves

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Titane, Fernanda Takai e Maurício Tizumba se encontram no palco do Sesc Palladium, nesta terça-feira (3/11), para revisitar o repertório do “Show Opinião”, musical de 1964 que reuniu artistas em resistência à ditadura militar. A apresentação, com entrada franca, marca o lançamento do livro póstumo “Grupo Opinião – por cima do temporal”, do diretor e dramaturgo João das Neves (1934-2018).

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Com canções que ficaram conhecidas nas vozes de Nara Leão, Maria Bethânia, Zé Keti e João do Vale, a apresentação contará com Tabajara Belo (violão), Yuri Vellasco (bateria) e Pedro Gomes (baixo).

Atores de diferentes gerações, Cida Falabella, Kátia Aracelle, Rodrigo Jerônimo e Laura Castro vão ler trechos das memórias de João das Neves reunidas no livro.

O show “Opinião”, dirigido por Augusto Boal, influenciou o teatro e a música brasileira, dando origem ao grupo teatral homônimo. Maria Bethânia ganhou projeção nacional com a interpretação de “Carcará”, lançada por Nara Leão, a quem a estudante baiana, aos 18 anos, substituiu na temporada carioca do musical, em 1965.

João das Neves dirigiu shows de Chico Buarque, MPB4, Milton Nascimento e João do Vale, entre outros artistas. Criador do Grupo Opinião, o dramaturgo é autor de “O último carro”, clássico do teatro brasileiro.

“João abre cada capítulo do livro com epígrafe que são versos de canções de espetáculos apresentados no teatro do Grupo Opinião. Essas epígrafes foram guias para a escolha do nosso repertório”, conta Titane.

“Canções daqueles artistas, com certeza, fazem parte da formação musical de todos nós. Estamos revisitando nossa própria história. É uma oportunidade preciosa para nós”, afirma Titane. Fernanda Takai, por exemplo, dedicou a Nara Leão o álbum “Onde brilhem os olhos seus” (2007).

Uma das organizadoras do livro, Titane revela que a obra era desejo antigo de João das Neves, de quem é viúva. O dramaturgo a escreveu em sua casa, em Lagoa Santa, já enfrentando o câncer.

Versos e sambas

Quando o autor morreu, o livro já estava concluído, mas faltavam alguns detalhes. João havia pedido às organizadoras que procurassem versos que faltavam em canções, além de sambas de compositores que se relacionassem com a história do Grupo Opinião.

O livro recupera bastidores, crises, momentos de criação e contradições do coletivo que marcou a história das artes cênicas brasileiras. João das Neves permaneceu à frente da companhia de 1964 até sua dissolução, em 1983.

Titane, com João das Neves, em 2005. 'Neste momento histórico em que enfrentamos a reorganização de forças fascistas no mundo, a resistência do Grupo Opinião precisa ser conhecida e compartilhada', afirma a cantora Euler Jr./EM.DA Press/11/2/2005

“Todas as canções, assim como a obra do João, mantêm uma temperatura muito contemporânea, não ficaram no passado. As canções e as encenações de João são poderosos interlocutores nossos para pensar e sentir a realidade de hoje”, observa Titane.

A cantora destaca a atuação do Opinião durante os anos de chumbo e a importância de manter viva essa memória.

“Os espetáculos do grupo foram um grande centro de reação à ditadura militar. Hoje, neste momento histórico em que enfrentamos a reorganização de forças fascistas no mundo, a resistência do Grupo Opinião precisa ser conhecida e compartilhada”, defende.

A relação de Titane e João das Neves teve início nos anos 1990, quando o diretor e dramaturgo se mudou para Minas Gerais. “Compartilhamos amor e trabalho”, diz a cantora.

“O legado dele é imenso. Sua obra dialogou com as muitas culturas brasileiras. Ele revigorou a arte e o teatro, se mantendo permanentemente em movimento estético, geográfico, geracional e político. Celebrar João enche todos nós de energia e de vida”, conclui.

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“GRUPO OPINIÃO – POR CIMA DO TEMPORAL”

• Livro de João das Neves

• Ateliê Editorial

• 232 páginas

• R$ 88

• Lançamento do livro com show de Titane, Fernanda Takai e Maurício Tizumba. Nesta terça-feira (3/11), às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos (dois por CPF) na plataforma Sympla.