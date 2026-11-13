AtlasIntel: 50,3% desaprovam governo Lula, mas decisões agradam

A desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 50,3%, enquanto 47,7% aprovam a condução do petista, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (13/11). Outros 2% não souberam responder à pergunta.

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De acordo com o levantamento, 47,9% dos 4.946 entrevistados avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, enquanto 39,1% classificaram o mandato como ótimo ou bom. Outros 13% disseram que a gestão é regular.

Apesar da desaprovação dos entrevistados, a maior parte das decisões tomadas pelo governo nos últimos quatro anos foram descritas como acertadas, segundo a pesquisa.

Entre os decretos implantados no mandato de Lula, os entrevistados demonstraram que os maiores acertos foram a gratuidade para medicamentos e itens da Farmácia Popular (88% aprovam, 7% desaprovam), isenção do imposto de renda para pessoas com renda mensal abaixo de R$5 mil (86% aprovam, 9% desaprovam) e a medida provisória (MP) para a proibição das bets (76% aprovam, 17% desaprovam).

Programas sociais também fizeram parte da pesquisa, e foram reconhecidos como medidas acertadas do governo. Os pesquisados foram perguntados sobre o "Desenrola" (70% aprovam, 22% desaprovam), o "Gás do Povo" (66% aprovam, 30% desaprovam), o "Pé-de-meia" (63% aprovam, 34% desaprovam), e o "Move Brasil" (60% aprovam, 25% desaprovam).



A revogação da "taxa das blusinhas" (59% aprovam, 28% desaprovam), o fim da escala 6x1 (56% aprovam, 38% desaprovam) e o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista (55% aprovam, 35% desaprovam) também foram ditos como acertos do terceiro mandato de Lula.



A assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (73% aprovam, 8% desaprovam) e a adoção do arcabouço fiscal para equilíbrio de contas públicas (42% aprovam, 39% desaprovam) foram as decisões com a maior parcela de indecisos, com 19%, seguidos pela reforma tributária (50% aprovam, 32% desaprovam), com 18%.

A retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização, foi a única decisão não favorável ao governo, com empate de 46% entre pessoas que aprovam e desaprovam a medida. 8% não souberam responder à pergunta.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 4.946 brasileiros, de maneira on-line, entre os dias 5 e 9 de novembro de 2026. A pesquisa tem confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.