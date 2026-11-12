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"CHÁ COMO JAMAIS TOMEI"

Com rouquidão há 15 dias, Lula revela estratégia para poupar a voz

Presidente afirma tomar muito chá para recuperar a voz; petista ajusta ritmo de discursos para cumprir compromissos da agenda internacional

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
12/11/2026 18:48 - atualizado em 12/11/2026 18:57

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Com rouquidão há 15 dias, Lula revela estratégia para poupar a voz
Lula em live com o deputado federal André Janones na COP31, na Turquia, onde comentou sobre sua rouquidão persistente crédito: Reprodução/Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (12/11) que intensificou o consumo de chá para tentar curar a rouquidão. Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), ele declarou que enfrenta o problema há 15 dias e que precisa evitar falar em excesso para conseguir cumprir os compromissos oficiais da viagem internacional.

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A conversa aconteceu na Turquia, onde Lula participa da COP31, a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Durante a gravação, o chefe do Executivo comentou a persistência da dificuldade vocal. “Eu só queria que vocês compreendessem a minha rouquidão. Essa rouquidão já está perdurando há 15 dias. Estou tomando chá como jamais tomei na minha vida, e a rouquidão está demorando”, disse.

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“Eu vou falar devagar para não cansar mais a voz, porque ainda tenho uma reunião com a sociedade civil, tenho uma viagem para as Filipinas e tenho muitos discursos”, alertou, ainda, o presidente.

O quadro teve início na reta final da campanha eleitoral de outubro, período em que o petista esteve presente em comícios e outras agendas públicas. Após o segundo turno de 25 de outubro, Lula chegou a reservar alguns dias específicos para o repouso da voz.

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Na quarta-feira (11/11), durante o Evento de Líderes sobre Florestas da COP31, em Antália, Lula não leu pessoalmente o discurso que havia elaborado. Diante do problema, pediu ao ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que discursasse em seu lugar.

Ao finalizar a transmissão, Lula confirmou que continua no processo de recuperação e manterá os cuidados necessários. “Eu estou me recuperando aqui. A garganta está doida para falar muito, mas eu prefiro falar pouco até me recuperar”, declarou.

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 * Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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