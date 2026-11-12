Lula cobra pedido de desculpas sobre triplex do Guarujá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou que seja feito um pedido de desculpas da imprensa brasileira a ele, após a confirmação da justiça de que o triplex do Guarujá era propriedade da OAS. A cobrança foi feita em uma transmissão ao vivo durante a COP31, na Turquia, ao lado do deputado federal André Janones (Rede).

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Durante a live, que tratava sobre o meio ambiente e assuntos abordados no evento, Lula pede que seu "exército", canal de mobilização comandado por Janones, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpas. Ele pede para que o perdão seja feito em "letras garrafais", assim como as acusações foram feitas.

"Passaram anos dizendo que o apartamento era meu. Eu fiquei aqui 580 dias preso, dizendo que o apartamento não era meu. Agora, que a justiça decidiu que o apartamento não era meu, eu só espero que as pessoas que me acusaram, que falaram durante anos que o apartamento era meu, pedissem desculpa", declarou o presidente.

"Não fizessem (as desculpas) no rodapé em matéria de jornal, pedissem desculpa em letras garrafais, do mesmo tamanho que vocês fizeram a acusação. É o mínimo que eu espero daqueles que se dizem democratas nesse país", cobrou Lula, sobre o pedido de perdão.

O presidente também afirmou que fará uma comunicação diária ou semanal no novo governo, falando de maneira direta à população. O petista disse que não permitirá "que as pessoas o fiquem interpretando".

Em seguida à fala de Lula, Janones também cobra o pedido de perdão da imprensa. O deputado pede que a retratação não demore 51 anos, como aconteceu após o fim da ditadura militar. Ele pede para que não só os veículos de mídia façam uma retratação, mas também aqueles que criaram a história.

"Agora está mais do que provado que o presidente era aquilo que ele dizia o tempo todo que era: inocente. Vamos, com o nosso exército, fazer um coro para exigir um pedido de retratação, dos veículos de comunicação que divulgaram essa falsa história, e principalmente daqueles que criaram essa história, que deram margem à farsa do triplex do Guarujá, e que sejam tratados como bandidos, os dois bandidos que orquestraram essa farsa", declarou o parlamentar mineiro.

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*estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria