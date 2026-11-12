Assine
overlay
Início Política
OPOSIÇÃO REPUDIA

Câmara do Rio concede medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano

Honraria dada à autointitulada "inimiga das feministas" reconhece mulheres que se destacam em causas democráticas

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
12/11/2026 11:05

compartilhe

×
O efeito Campopiano: buscas por feminismo disparam após eleição
Eduarda Campopiano, deputada estadual eleita que pautou sua campanha no combate ao feminismo, em momento eleitoral crédito: Divulgação

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, na última terça-feira (10/11), a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita, Eduarda Campopiano (PL-SP). A honraria que será entregue à parlamentar, que se diz antifeminista, reconhece mulheres com destaque em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A aprovação da entrega da medalha que leva o nome da compositora carioca gerou revolta entre opositores políticos, que votaram contra a homenagem, como o deputado federal eleito Rick Azevedo (Psol-RJ). O atual vereador da cidade do Rio de Janeiro repudiou a decisão nas redes sociais.

"Não faz sentido algum entregar a medalha Chiquinha Gonzaga, cujo o principal legado é a liberdade, o empoderamento feminino, e a cultura. Qual o sentido entregar essa medalha a uma deputada que o seu principal objetivo é ser a 'maior inimiga das feministas'?", declarou o fundador do movimento Vida Além do Trabalho.

A deputada estadual eleita Joyce Trindade (PSD-RJ) também se posicionou contra a homenagem, a qual classificou como um "absurdo". A vereadora divulgou em suas redes sociais um abaixo-assinado para barrar a concessão.

"Vereadores do PL querem entregar essa medalha (Chiquinha Gonzaga) para uma deputada que declara que feminicídio não existe, que fala que homem deve ser agressivo e que é contra os direitos das mulheres. Um absurdo com o nome de Chiquinha Gonzaga, que foi contra o machismo, que abriu o caminho para os direitos das mulheres. E agora, querem usar o nome dela para homenagear uma parlamentar que se elegeu com discurso de ódio", declarou a vereadora, que pediu por pressão popular contra a entrega da medalha.

Além dos políticos, a artista Fernanda Abreu também foi contra a entrega da medalha à deputada Eduarda Campopiano, chegando a dizer que a aprovação do pedido é uma "aberração", e que Chiquinha Gonzaga estaria "se revirando no túmulo".

Criada em 1999, a medalha leva o nome de Chiquinha Gonzaga, compositora e instrumentista carioca, reconhecida por ser a criadora da primeira marchinha de carnaval da história, com a música "Ó Abre Alas", além de suas habilidades como pianista e maestrina. A musicista também foi destaque por sua luta na causa abolicionista e ativismo social.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Tópicos relacionados:

camara-do-rio chiquinha-gonzaga eduarda-campopiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay