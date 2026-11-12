Câmara do Rio concede medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, na última terça-feira (10/11), a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita, Eduarda Campopiano (PL-SP). A honraria que será entregue à parlamentar, que se diz antifeminista, reconhece mulheres com destaque em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

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A aprovação da entrega da medalha que leva o nome da compositora carioca gerou revolta entre opositores políticos, que votaram contra a homenagem, como o deputado federal eleito Rick Azevedo (Psol-RJ). O atual vereador da cidade do Rio de Janeiro repudiou a decisão nas redes sociais.

"Não faz sentido algum entregar a medalha Chiquinha Gonzaga, cujo o principal legado é a liberdade, o empoderamento feminino, e a cultura. Qual o sentido entregar essa medalha a uma deputada que o seu principal objetivo é ser a 'maior inimiga das feministas'?", declarou o fundador do movimento Vida Além do Trabalho.

A deputada estadual eleita Joyce Trindade (PSD-RJ) também se posicionou contra a homenagem, a qual classificou como um "absurdo". A vereadora divulgou em suas redes sociais um abaixo-assinado para barrar a concessão.

"Vereadores do PL querem entregar essa medalha (Chiquinha Gonzaga) para uma deputada que declara que feminicídio não existe, que fala que homem deve ser agressivo e que é contra os direitos das mulheres. Um absurdo com o nome de Chiquinha Gonzaga, que foi contra o machismo, que abriu o caminho para os direitos das mulheres. E agora, querem usar o nome dela para homenagear uma parlamentar que se elegeu com discurso de ódio", declarou a vereadora, que pediu por pressão popular contra a entrega da medalha.

Além dos políticos, a artista Fernanda Abreu também foi contra a entrega da medalha à deputada Eduarda Campopiano, chegando a dizer que a aprovação do pedido é uma "aberração", e que Chiquinha Gonzaga estaria "se revirando no túmulo".

Criada em 1999, a medalha leva o nome de Chiquinha Gonzaga, compositora e instrumentista carioca, reconhecida por ser a criadora da primeira marchinha de carnaval da história, com a música "Ó Abre Alas", além de suas habilidades como pianista e maestrina. A musicista também foi destaque por sua luta na causa abolicionista e ativismo social.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria