Cleitinho sobre Marília: 'Vai ser uma das melhores senadoras do Brasil'

Governador eleito de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) usou um discurso na tribuna do Senado nesta quarta-feira (11/11) para introduzir a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) à Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com quase 4 milhões de votos, a ex-prefeita de Contagem conquistou a segunda vaga para o Senado em Minas, atrás apenas do deputado federal Domingo Sávio (PL-MG). Depois de atuar como vereadora, deputada estadual e prefeita, ela parte para o primeiro desafio no Congresso Nacional a partir de 2027.

Cleitinho elogia Marília

Cleitinho pediu a palavra no Plenário do Senado e rasgou elogios a Marília, que estava ao lado dele. “Pena que eu vou estar no governo, porque eu queria muito poder ter a honra de trabalhar com ela aqui”, disse.

E completou: “Vai ser uma das melhores senadoras do Brasil, pode ter certeza disso. A gente está alinhando para tratar de Minas Gerais. A gente vai ter uma reunião, fazer um plano de trabalho para poder falar sobre a dívida de Minas, fazer essa ponte com o governo federal”.

Ao fundo da imagem, Marília sorriu e cumprimentou os senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Tereza Cristina (PP-MS), ambos de direita. Tal qual Cleitinho, ela também transita bem entre opositores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de se dizer de direita, o novo governador de Minas promete conversar com todos os campos do espectro político. Nos últimos dias, posou com parlamentares do PT como os deputados estaduais Andreia de Jesus e Dr. Jean Freire.

