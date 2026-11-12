Reinaldo Azevedo para Moro: 'Picareta. Não fuja de novo!'

O jornalista Reinaldo Azevedo e o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), trocaram ataques no X na noite desta quarta-feira (11/11). A discussão começou depois da decisão da Justiça Federal que mandou devolver à OAS o dinheiro obtido com o leilão do tríplex do Guarujá (SP), imóvel que levou à condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Operação Lava-Jato.

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Em publicação intitulada "Dizendo o óbvio e apesar das mentiras do PT", Moro afirmou que a Justiça nunca declarou que o tríplex não era de Lula ou que sempre tinha sido da OAS. Segundo o ex-juiz, a devolução aconteceu só porque as condenações do petista foram anuladas "por motivos formais e, a meu ver, políticos". Com isso, não haveria base jurídica para manter o valor apreendido, e o imóvel continuava registrado em nome da construtora.

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Reinaldo Azevedo respondeu compartilhando a mensagem do ex-juiz. "Diga aí, picareta, em que página de sua sentença energúmena estão as provas contra o Lula. Não fuja de novo!", escreveu. O jornalista também ironizou o argumento central de Moro: "Então 'nunca dizer que não é' corresponde a dizer que é? Dá vergonha até de ler. Pobre Paraná!!!"

Moro foi eleito governador do Paraná no dia 4 de outubro e comandará o estado de 2027 a 2030. Ele venceu ainda no primeiro turno, com 50,11% dos votos válidos, contra Sandro Alex (PSD).

A decisão

A determinação foi assinada na segunda-feira (9/11) pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. O magistrado entendeu que o apartamento pertence à empreiteira e que não existe processo criminal sobre ele nem interesse em manter os valores retidos. Com a correção monetária, o montante a ser devolvido chegou a R$ 2,42 milhões.

A decisão cita que a propriedade registral do apartamento 164-A estava formalmente em nome da OAS Empreendimentos, conforme a matrícula no Registro de Imóveis do Guarujá. Antes de liberar o dinheiro, a Justiça verificou se o imóvel ou o valor do leilão tinham ligação com acordos de colaboração premiada ou de leniência firmados na Lava-Jato. O texto também esclarece que os pagamentos feitos pela ex-primeira-dama Marisa Letícia à cooperativa Bancoop se referiam a outro apartamento do mesmo prédio, de 82 metros quadrados, e não ao tríplex.

O PT e aliados comemoraram a decisão como prova de que o imóvel nunca foi de Lula. Moro sustenta que a decisão trata apenas do destino do dinheiro e não da propriedade de fato do apartamento.

Histórico

Moro, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou Lula em julho de 2017 a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação era de que o tríplex seria uma vantagem indevida paga pela OAS. Lula passou 580 dias preso por causa das condenações nos casos do tríplex e do sítio de Atibaia (SP), depois anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O imóvel foi arrematado em leilão por R$ 2,2 milhões em 2018, por ordem do próprio Moro. Na época, o então juiz afirmou que o apartamento não pertencia mais nem à OAS nem a Lula e que seria vendido para que o valor revertesse em benefício da Petrobras.

Em 2021, o STF anulou as condenações por incompetência da vara de Curitiba. Dois meses depois, por sete votos a quatro, a Corte confirmou a suspeição de Moro no caso. A Justiça Federal do DF determinou mais tarde o arquivamento da ação penal do tríplex, a pedido do Ministério Público Federal.

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Velhos adversários

A troca de farpas não é nova. Reinaldo Azevedo, antes um crítico duro do PT e de Lula, apoiou o petista no segundo turno de 2022 contra Jair Bolsonaro (PL) e se tornou um dos críticos mais frequentes da Lava-Jato. Em outro episódio, o jornalista publicou documentos de 2016 e 2017 da Alvarez & Marsal, empresa da qual Moro foi sócio-diretor, que reconheciam o tríplex como propriedade da OAS Empreendimentos.