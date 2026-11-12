Redes pedem que PF investigue Nikolas por divulgação de laudo falso

Internautas opositores ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) mobilizaram uma cobrança para que o parlamentar seja investigado e cassado por um laudo falso atribuído à Polícia Federal (PF), divulgado pelo mineiro em setembro deste ano, após o vazamento de interações entre Nikolas e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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Na ocasião, o deputado mineiro publicou em suas redes sociais um laudo, o qual a PF negou ter produzido, que dizia que não haviam indícios de crimes nas mensagens trocadas entre ele e Vorcaro. A assessoria do deputado afirmou que Nikolas não sabia que o conteúdo era falso quando o postou, e que apagou a postagem assim que descobriu.

O resgate do assunto nas redes sociais gerou milhares de comentários e pedidos para que o deputado seja investigado e cassado.

"Já se passaram 69 dias desde que Nikolas Ferreira divulgou o laudo falso da Polícia Federal, e nada aconteceu. No artigo 304 do código penal brasileiro, a conduta de utilizar ou divulgar um documento falso é crime. A justiça não vai fazer nada mesmo?", questiona um opositor do deputado reeleito.

"Importante demais essa mobilização da esquerda em trazer a tona novamente que o Nikolas Ferreira falsificou um laudo da Polícia Federal por causa do Vorcaro. Isso aqui não pode cair no esquecimento. Esse crime federal vai ficar por isso? Ele não vai ter o mandato cassado?", afirmou um eleitor.

"A divulgação do documento falso atribuído à Polícia Federal por Nikolas Ferreira vai ficar sem punição mesmo?", pergunta outro usuário do X.

"Vale lembrar o que já se sabe: a PF disse à Lupa que não produziu o documento, a checagem achou sinais de geração por IA, e o próprio Nikolas admitiu ter postado. Deputado espalhar laudo policial falso não pode virar só mais um dia na internet", relembrou outro internauta.

A cobrança acontece junto de uma petição para a cassação do mandato do parlamentar, que chegou à marca de 1,2 milhão de assinaturas nesta quinta-feira (12/11). O abaixo-assinado, de autoria da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), relembra o ato em que Nikolas utilizou uma peruca para ironizar de mulheres trans no plenário da Câmara.

"Nikolas se aproveitou do Dia Internacional de Luta das Mulheres para atacar as mulheres trans e travestis, em um flagrante ato de LGBTfobia e violência política de gênero. Mandato parlamentar não pode ser escudo de impunidade para crimes. Queremos que Nikolas seja cassado e responda criminalmente no STF!", descreve a petição, sobre a ação do deputado.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria