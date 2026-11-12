PF diz a Ministério da Justiça que delegados do caso Master descumpriram combinado de debater relatórios

ANA POMPEU E RAQUEL LOPES - BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal informou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que a mudança na equipe do caso do Banco Master na instituição se deu por uma quebra de confiança devido ao descumprimento de um pedido expresso para que os relatórios citando ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) fossem debatidos em reunião antes de serem concluídos e inseridos no sistema interno da corporação.

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O relato ainda não foi formalizado em resposta da PF à pasta, mas o argumento foi antecipado pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, em conversas nos últimos dois dias. O chefe da Justiça pediu explicações à cúpula da PF sobre a troca no time da investigação.

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Como mostrou a Folha de S.Paulo, o afastamento de dois delegados gerou críticas dentro e fora da corporação e aprofundou um racha na corporação, com embates que levaram ao rompimento de Andrei com a principal entidade da categoria.

Nesta quarta-feira (11), o ministro do Supremo Gilmar Mendes se manifestou publicamente em defesa do diretor-geral da PF.

Interlocutores do ministro da Justiça relataram, sob reserva, que, antes de formalizar um pedido de informações a Andrei sobre o caso, ele ligou tanto ao próprio diretor-geral quanto ao diretor-executivo, William Murad, para avisá-los de que faria isso. O chefe da pasta disse a ambos que precisava da documentação para reunir dados que levará ao Senado na próxima quarta (18).

Foi acertado entre eles que a resposta será encaminhada o mais breve possível, mas sem um prazo definido. Assim, apesar de as conversas entre os dois órgãos terem dado um encaminhamento à questão, o retorno formal da PF ainda será enviado.

A cúpula da Justiça tem integrado o coro dos apoiadores de Andrei. Nos bastidores, a avaliação é a de que não há elementos para desconfiar da postura do comando da PF e também de que a decisão não foi tomada de forma isolada pelo diretor-geral, mas contou com a concordância do seu entorno mais próximo.

Desse modo, ficaria afastada, por ora, a alegação de interferência nas investigações e mais fundamentada a explicação dada para a alteração promovida no núcleo da investigação, de que a medida teria sido uma conclusão conjunta e que uma alegação do tipo teria que atingir todos os envolvidos na decisão ?o que integrantes do ministério consideram improvável.

O objetivo de Andrei com a reunião seria de se certificar de que os termos definidos pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, para a produção dos relatórios estivessem cumpridos. O magistrado, que tomou a dianteira do caso desde a crise de setembro da corte, havia determinado que o material não excluisse nenhum integrante do tribunal, e abrangesse todas as menções de forma descritiva.

Antes que a reunião acontecesse, entretanto, os documentos citando os ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram anexados ao SEI, plataforma oficial do governo federal em que tramitam documentos e processos administrativos, o que teria gerado uma quebra de confiança.

A interlocutores o ministro da Justiça tem dito que os episódios recentes acirraram as tensões entre diferentes grupos da corporação, em um processo que já vinha se intensificando, inclusive em razão de questões envolvendo o STF. No entanto, ele tem ponderado ser prematuro discutir uma eventual troca de comando da corporação, embora admita que isso expõe a instituição.

ENTENDA A CRISE NA POLÍCIA FEDERAL

Pedido do STF

O presidente do Supremo, Edson Fachin, solicitou à PF relatórios sobre as relações de ministros da corte com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A elaboração dos documentos deveria seguir os termos acordados em reunião realizada em 13 de outubro.

Reformulação dos relatórios

A cúpula da PF determinou que fossem refeitos três relatórios sobre os ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, citados no caso Master. A avaliação foi de que os documentos continham análises e cruzamentos de dados que poderiam ser interpretados como investigações sem autorização judicial.

Orientação da cúpula

A determinação acordada com o Supremo era produzir relatórios individuais, limitados às informações reunidas nas investigações, sem análises de conteúdo, cruzamentos de dados ou juízos de valor.

Afastamento de delegados

Nesse contexto, os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram afastados de funções de gestão. Oficialmente, a PF atribuiu as mudanças a uma reestruturação administrativa. Nos bastidores, a cúpula apontou quebra de confiança e desrespeito à hierarquia pelos relatórios apresentados.

Reação dos delegados

Os afastamentos provocaram críticas internas e externas. Delegados questionaram o que consideraram uma interferência do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A associação da categoria também repudiou as mudanças na terça-feira (10).

Desfiliação de Andrei

O diretor-geral pediu desfiliação da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal). Segundo pessoas próximas, ele avalia que a entidade passou a ser controlada por um grupo de extrema direita e deixou de se posicionar diante de ataques políticos à corporação.

Ministros citados

Os três relatórios iniciais tratam de Moraes, Toffoli e Kassio. Com a nova orientação, também devem ser elaborados documentos sobre menções a Luiz Fux, André Mendonça e Gilmar Mendes.

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Continuidade das investigações

Segundo a PF, não houve mudanças nas equipes responsáveis pelas investigações do caso Master. Cajé, único dos dois delegados que conduzia diretamente um inquérito, permanece à frente do caso. No entanto, ele perdeu seu cargo de gestão.