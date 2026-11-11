Senado aprova oitiva de chefe da PF e ministro da Justiça sobre delegados afastados do Master

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11/11), convites ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre o afastamento de delegados que investigavam o caso do Banco Master.



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Os requerimentos foram apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e foram aprovados de forma simbólica, quando não há votação nominal. Os dois delegados também tiveram convites aprovados para prestar informações.



O congressista pediu que as autoridades sejam ouvidas para prestar informações "sobre a modificação dos relatórios da Polícia Federal a serem enviados à presidência do Supremo Tribunal Federal quanto a eventual envolvimento de integrantes da corte no contexto do caso Banco Master, bem como sobre o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos referidos relatórios".



Como mostrou a Folha de S.Paulo na segunda-feira (9), a PF decidiu afastar de funções de chefia dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao Master. Daniel Mostardeiro Cola era coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e Wedson Cajé Lopes atuava como substituto eventual da coordenação.



As mudanças ocorreram em meio a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF, incluindo o caso Master. Os dois delegados estavam entre os responsáveis pela elaboração do relatório da PF sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes encontradas nas investigações relacionadas ao banco.



Nos bastidores, a cúpula da PF considerou que houve desrespeito à hierarquia pelos delegados e quebra de confiança. Já outros integrantes da PF criticaram a mudança na equipe e reclamaram do que viram como interferência de Andrei Rodrigues.



Entre delegados, a saída dos dois foi atribuída à elaboração dos relatórios solicitados pelo presidente do STF, Edson Fachin, sobre informações que envolvem integrantes da corte encontradas nas investigações do Master.



O diretor-geral, segundo esses policiais, não teria gostado do resultado final desses trabalhos e mandou que eles fossem refeitos.



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O episódio inaugurou uma nova crise na Polícia Federal e levou ao rompimento de Andrei com a principal entidade da categoria. Andrei decidiu deixar a ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) depois que a entidade manifestou repúdio pelo afastamento dois dois delegados.