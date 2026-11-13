Dark Horse: PF faz operação sobre desvio de emendas para filme de Bolsonaro
Segunda fase da Operação Make Up cumpre mandado em Brasília; investigação envolve recursos destinados a entidades ligadas à produtora de 'Dark Horse'
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (13/11), a segunda fase da Operação Make Up, que investiga o suposto desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinadas a entidades ligadas à produtora do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação cumpre um mandado de busca e apreensão em Brasília, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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Segundo interlocutores da PF, o alvo da medida não havia sido localizado durante a primeira fase da operação, realizada em setembro. Ainda de acordo com essas fontes, o investigado não exerce mandato parlamentar. As informações são do g1.
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Na primeira etapa da investigação, os policiais federais cumpriram mais de 40 mandados de busca e apreensão. Entre os 29 investigados estava o deputado federal Mario Frias (PL-RJ), que destinou emendas parlamentares a organizações não governamentais (ONGs) ligadas à produtora responsável pelo filme sobre Bolsonaro.
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De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a atuação de uma suposta organização formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar recursos recebidos por meio de emendas parlamentares a empresas subcontratadas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.
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Os investigadores apuram possíveis crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e irregularidades em licitações. Em maio, Mario Frias apresentou uma manifestação ao STF na qual negou que os recursos destinados às ONGs ligadas à produtora de “Dark Horse” tenham sido utilizados para financiar “qualquer produção cinematográfica”.