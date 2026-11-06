Flávio Bolsonaro encontra Jim Caviezel, ator que vive Jair Bolsonaro em “Dark Horse”, na mansão de Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se encontrou nesta quinta-feira (5/11) com o ator americano Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme “Dark Horse”. O encontro foi em Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump na Flórida, e foi registrado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do senador.

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No vídeo publicado nas redes sociais de Eduardo, Flávio e Caviezel aparecem se cumprimentando. “Agora mesmo, em Mar-a-Lago, Flávio Bolsonaro, livre, encontra o ator Jim Caviezel”, escreveu o ex-deputado.

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Os três participavam do jantar anual de gala da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que reúne lideranças conservadoras dos Estados Unidos e de outros países. Flávio e Eduardo estão entre os palestrantes do evento.

Uma semana depois da fuga

O encontro ocorre pouco mais de uma semana depois de Flávio fugir do Brasil, em 27 de outubro, dois dias após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. O senador deixou o país mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar que ele entregasse os passaportes. Ele é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção.

Filme sob investigação

“Dark Horse” também está na mira da PF, que apura possíveis repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, para a produção do filme. A produtora nega ter recebido recursos dele.

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Caviezel ficou conhecido mundialmente ao interpretar Jesus Cristo em “A Paixão de Cristo” (2004), de Mel Gibson. Ele também estrelou “Som da Liberdade” (2023), filme sobre tráfico de crianças que fez sucesso entre grupos conservadores americanos.