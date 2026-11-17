BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após um racha na bancada do PL, integrantes do partido articulam o anúncio ainda nesta semana de uma candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados.

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As conversas avançaram para que Nikolas Ferreira (MG) seja lançado ao posto. Uma conversa nesta quarta-feira (18) entre lideranças da Câmara e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deve selar a decisão, segundo relatos de integrantes da sigla à Folha de S.Paulo.

Uma ala do PL prefere apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-MG), visando a manutenção de comissões e cargos na Casa.

Nos bastidores, Valdemar defendia apoio a Motta. Segundo interlocutores, porém, ele vem sendo convencido de que, se a sigla não lançar candidatura própria, poderá haver um racha definitivo na legenda, com perda de quadros importantes.

A aliados Nikolas afirmou que a candidatura ainda não está certa, mas pontuou que de fato avalia concorrer contra Motta, a depender das condições do partido.

A ala mais ideológica do PL, comandada por Nikolas e outros campeões de votos, defende lançar candidato próprio para marcar posição, mesmo com risco de derrota. Fazem parte desse grupo o líder da bancada na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e deputados eleitos com forte apelo digital, como Lucas Pavanatto (SP).

O PL apoiou a eleição de Hugo Motta em 2025, mas se sente traído porque o atual presidente da Câmara não pautou a anistia aos envolvidos com o 8 de Janeiro. Além disso, fez campanha aberta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial.

Como o PL fez a maior bancada, elegendo 121 deputados, e Flávio era considerado o favorito na eleição presidencial após o primeiro turno, Motta ficou ameaçado. O paraibano, porém, conseguiu arregimentar o centrão e a esquerda e voltou a ser o amplo favorito após a vitória de Lula no segundo turno.

O PL, que até então almejava a presidência da Câmara ou apoiar um nome do centrão mais alinhado ao bolsonarismo, se viu isolado. Dessa forma, a ala mais pragmática do partido passou a defender apoio a Motta. Se lançar candidato próprio e perder, o partido pode ficar sem cargos e sem o comando de comissões importantes.

A chefia de comissões é de interesse por dois motivos. Primeiro, porque é por elas que passam projetos importantes e onde pautas de interesse da oposição podem ganhar espaço no debate público, mesmo antes de chegarem ao plenário. Outro ponto de interesse são as emendas parlamentares indicadas pelos colegiados.

Somente em 2026 foram R$ 8,08 bilhões em emendas de comissão autorizadas no Orçamento federal. Desse total, R$ 6,86 bilhões foram empenhados e R$ 3,61 bilhões foram pagos até o dia 15 de setembro, última atualização dos dados da plataforma Siga Brasil, do Senado.

O maior temor é a saída de Nikolas Ferreira e outros campeões de votos. O deputado mineiro foi o mais votado do Brasil em 2022 e em 2026. Neste ano, ele se tornou o mais votado da história, com 3,1 milhões de votos em Minas Gerais.

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Luiz Philippe de Orléans e Bragança (SP), conhecido como "deputado príncipe" por ser descendente da família imperial brasileira, lançou candidatura avulsa nesta terça-feira (17). No partido, porém, ele é visto como carta fora do baralho. A preferência é por Nikolas, uma vez que o mineiro nacionalizou sua campanha para deputado federal e pode mobilizar mais apoiadores.