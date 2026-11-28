Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima terça-feira (1/12), às 16h, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro foi confirmado pelo próprio dirigente partidário neste sábado (28/11).

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A reunião foi solicitada por Valdemar, que afirmou ter conversado previamente com o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, e consultado integrantes de sua base partidária antes de avançar nas tratativas. Segundo o presidente do PL, é necessário manter diálogo com todos os atores políticos.

Um dos principais assuntos previstos para a conversa é a situação dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Em declaração à "CNN Brasil", Valdemar afirmou que pretende tratar do tema com Lula. Questionado se defenderia a concessão de anistia aos envolvidos, respondeu que os dois vão conversar sobre "tudo".

Segundo informações do "Metrópoles", Valdemar também afirmou que a reunião tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão por participação na trama golpista. O líder da legenda pretende discutir a situação do ex-presidente e dos demais envolvidos nos atos.

O encontro representa uma aproximação entre o chefe do Executivo federal e o presidente da principal legenda de oposição ao governo petista no Congresso Nacional. A articulação ocorre em um cenário de divergências políticas entre o PL e o PT, especialmente em relação às investigações e às condenações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.

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A última vez que Lula e Valdemar estiveram juntos foi em 2021, antes da filiação de Bolsonaro ao PL. Desde então, o partido passou a ser uma das principais bases políticas do ex-presidente e da oposição ao governo petista.