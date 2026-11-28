Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas, neste sábado (28/11), por ter chamado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de “morto-vivo” ao comentar o estado de saúde do tucano. Em uma transmissão ao vivo ao lado do deputado federal André Janones (Rede), o petista reconheceu errou e se desculpou com a família do ex-presidente.

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“Eu queria aproveitar para pedir desculpa ao Paulo Henrique, filho do Fernando Henrique Cardoso, em nome da família do Fernando Henrique Cardoso [...]. Ontem eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos, e na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Que disse que não quero as pessoas num exílio para as pessoas. Quero fazer as pessoas viverem. Que não quero cuidar quando estão para ficar em casa doente. Citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada, e eu disse 'um morto-vivo'”, declarou Lula.

O presidente classificou a declaração como uma “falha” e estendeu o pedido de desculpas à população brasileira. “E ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessa”, afirmou. A declaração foi dada nessa sexta-feira (27/11), durante visita de Lula ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O presidente foi conhecer o trabalho do Grupo Renascer, programa voltado ao envelhecimento saudável.

Ao defender a ampliação das políticas públicas destinadas à população idosa, Lula relatou o que seria um encontro recente com Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, que está sob cuidados permanentes. “Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue saber mais quem é filho. Não consegue mais nada. Eu fico imaginando... Essa pessoa não vive. Na verdade, é um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade”, disse o petista.

Na ocasião, Lula também mencionou a possibilidade de criar um ministério dedicado à população idosa.

Repercussão

A Fundação Fernando Henrique Cardoso lamentou a declaração do presidente e contestou o relato de que os dois teriam se encontrado recentemente. Segundo a entidade, o último encontro entre Lula e FHC ocorreu em junho de 2024, por ocasião das comemorações dos 30 anos do Plano Real. “As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, afirmou a fundação.

A declaração também foi criticada pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, que classificou como lamentável a forma como Lula se referiu ao ex-presidente e a outras pessoas idosas com a mesma condição de saúde.

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Adversários durante boa parte de suas trajetórias políticas, Lula e Fernando Henrique Cardoso disputaram duas eleições presidenciais, em 1994 e 1998, ambas vencidas pelo tucano. Em 2022, FHC declarou voto no petista na disputa pela Presidência da República contra Jair Bolsonaro (PL).

