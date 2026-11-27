FOLHAPRESS - O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (27/11) que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso "é um morto-vivo". O ex-mandatário tem doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes de cuidadores.

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"Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência, com 95 anos, não consegue saber mais quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade", disse Lula.

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A fala de Lula ocorreu durante visita ao Hospital Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, para conhecer o trabalho do Grupo Renascer, um programa de envelhecimento saudável.

Antes do discurso, o presidente participou de uma apresentação artística com o grupo de idosos. Também compunham o público pessoas com mais de 60 anos que participam de políticas municipais de envelhecimento, como academias de ginástica.

"Hoje, aos 81, me sinto melhor quando tinha 57 quando assumi a Presidência da República. Isso porque aprendi a me cuidar. Porque se a gente estiver doente, a vida da gente não vale nada, fica deitado no sofá vendo pastor falar a hora inteira. Ficar vendo uns desenhos que a gente não compreende, uns filmes de má qualidade", disse.

No início do mês, Wesley Silva de Oliveira entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso e filmou móveis, quartos, obras de arte e até mesmo o ex-presidente, que está acamado, inerte em uma poltrona. Ele foi indiciado sob suspeita de desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, crime previsto no Estatuto do Idoso.

Na solenidade desta sexta, Lula também disse ter se emocionado com as imagens de idosos com dificuldade de mobilidade que foram votar no segundo turno, quando foi reeleito em vitória de virada sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Ele afirmou que pretende ampliar políticas em favor de idosos e chegou a citar a possibilidade de um ministério voltado para esta população.