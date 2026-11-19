O Brasil assistiu, nos últimos dias, a um episódio constrangedor envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aos 95 anos, com a saúde fragilizada pelo Alzheimer, FHC teve sua intimidade exposta nas redes sociais por um influenciador que filmou o interior de sua residência, exibiu objetos pessoais e divulgou imagens do ex-presidente em um momento de vulnerabilidade.

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Fernando Henrique Cardoso não é uma figura qualquer da história brasileira. Sociólogo, intelectual e presidente da República por dois mandatos, participou da redemocratização e teve papel fundamental na implantação do Plano Real, que ajudou a controlar a inflação e transformar a economia do país. Seu legado pode e deve ser debatido, como o de qualquer governante. Mas sua importância histórica não transforma sua vida privada em patrimônio público.

O influenciador responsável pelas imagens afirma que tinha autorização para gravá-las e divulgá-las, versão contestada pela família. A Polícia Civil abriu investigação, e o caso chegou à Justiça. Independentemente de seu desfecho, o episódio levanta uma questão que ultrapassa a situação do ex-presidente: até onde estamos dispostos a ir por curtidas, seguidores e visualizações?

Vivemos um tempo em que momentos íntimos, situações constrangedoras e até o sofrimento alheio podem se transformar em conteúdo para as redes sociais. Mas existe uma diferença fundamental entre aquilo que desperta o interesse do público e aquilo que é de interesse público. Nem tudo o que podemos filmar deve ser publicado.

O episódio também oferece uma oportunidade para conhecer melhor o Estatuto da Pessoa Idosa, instituído em 2003 e destinado a proteger os direitos das pessoas com 60 anos ou mais. A legislação vai muito além das filas preferenciais e das vagas reservadas nos estacionamentos. Ela trata de liberdade, respeito, autonomia, dignidade e proteção contra diferentes formas de violência e discriminação.

Seu artigo 10 estabelece que o direito ao respeito inclui a preservação da imagem, da identidade, da autonomia e dos espaços e objetos pessoais. Já o artigo 105 prevê punição para quem divulgar informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. São direitos que continuam existindo mesmo quando a pessoa enfrenta limitações físicas ou cognitivas.

Envelhecer, adoecer ou depender de cuidados não significa perder o direito à própria dignidade. Pessoas com Alzheimer não devem ser escondidas da sociedade, mas tampouco podem ter sua vulnerabilidade transformada em espetáculo. Inclusão significa garantir convivência e respeito, não exposição indiscriminada.

E talvez esteja aqui a reflexão mais necessária. Será que precisamos consultar uma lei para saber que não devemos expor alguém em situação de fragilidade? Em que momento o respeito à intimidade passou a depender de uma decisão judicial? A tecnologia ampliou nossa capacidade de registrar e compartilhar a vida. Mas será que ampliou, na mesma proporção, nossa capacidade de reconhecer limites?

Também temos responsabilidade como espectadores. Cada vez que compartilhamos imagens que constrangem ou expõem alguém, ajudamos a prolongar uma situação que talvez nunca devesse ter se tornado pública.

O Estatuto da Pessoa Idosa existe para proteger direitos e estabelecer responsabilidades. Mas nenhuma legislação substitui inteiramente a educação, a empatia e o bom senso.

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O respeito deveria existir antes da lei.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.