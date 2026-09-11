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Francisco Iglesias
Francisco Iglesias
Fundador da Startup Juventude Reversa | Empreendedor Social | Artista Visual | Engenheiro na Área de Telecom
JUVENTUDE REVERSA

De que geração viemos e qual geração queremos ajudar a construir?

Somos resultado do tempo em que fomos formados, mas o voto nos convida a decidir que futuro queremos ajudar a construir para as próximas gerações

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Francisco Iglesias
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Fundador da Startup Juventude Reversa | Empreendedor Social | Artista Visual | Engenheiro na Área de Telecom
11/09/2026 04:00

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Felipe Nunes - (crédito: Arquivo pessoal)
Cientista político Felipe Nunes, fundador da Quaest crédito: Arquivo pessoal

Há poucos dias, assisti a uma entrevista do cientista político Felipe Nunes, fundador da Quaest, que me fez voltar a uma pergunta antiga: afinal, o que define uma geração?

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Felipe questiona o hábito de classificarmos brasileiros como baby boomers, geração X, millennials ou geração Z. Em seu trabalho, propõe uma leitura mais brasileira: a geração Bossa Nova, dos nascidos entre 1945 e 1964; Ordem e Progresso, de 1965 a 1984, marcada pela ditadura; Redemocratização, de 1985 a 1999; e a Geração.com, nascida a partir de 2000, já formada em um mundo conectado pela internet e em um Brasil profundamente diferente.

Mais do que os nomes ou as datas, interessa a ideia: somos também resultado do tempo em que fomos formados.

Em abril do ano passado, escrevi aqui sobre outra maneira de pensar a palavra geração, a partir de um texto de Augusto de Franco. Para ele, pertencer a uma nova geração não depende apenas da idade, mas da capacidade de gerar o novo.

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Uma pessoa mais velha pode continuar aprendendo, revendo ideias, criando e participando das transformações do presente. E uma pessoa jovem pode apenas repetir velhas certezas.

As duas ideias se encontram num ponto importante: o passado ajuda a explicar quem somos, mas não precisa determinar aquilo que vamos construir.

E talvez essa reflexão faça ainda mais sentido agora, a poucas semanas das eleições.

Em pleno século XXI, porém, parte do debate político ainda parece ocupada demais com disputas, costumes e ressentimentos herdados do século passado. Não se trata de esquecer a história, mas de perceber que o futuro já colocou outros desafios diante de nós.

Inteligência artificial, transformação do trabalho, mudanças climáticas, educação, desigualdade e o desafio de uma população que envelhece. Não dá para construir esse futuro olhando apenas pelo retrovisor.

É esse futuro que estará, de alguma maneira, dentro do nosso voto.

Por isso, antes de apertar o confirma, talvez valha fazer uma pergunta:

Para que lado do tempo estamos olhando?

Não escolhemos a geração em que nascemos.

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Mas podemos escolher a geração que ajudaremos a criar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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