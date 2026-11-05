As urnas fecharam, mas a responsabilidade de cada eleitor continua

As eleições de 2026 terminaram, mas deixaram uma reflexão: será que votamos mais a favor de alguém ou contra aquilo que temíamos? Foi, em muitos aspectos, a eleição do “não”. De um lado, a rejeição a Lula; de outro, o receio do bolsonarismo, representado por Flávio Bolsonaro. Uma disputa apertada, que revelou mais uma vez as divisões do país.

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Lula venceu. É hora de respeitar o resultado, virar a página e desejar que o Brasil avance, sem abandonar nossas convicções nem o direito de cobrar dos governantes. Afinal, virar a página não significa fechar o livro.

A participação dos idosos foi um dos destaques das eleições. No primeiro turno, 8,77 milhões de brasileiros com 70 anos ou mais compareceram às urnas, 43% a mais que em 2022, mesmo com o voto facultativo. No segundo turno, vimos na imprensa histórias de idosos com dificuldades de locomoção que fizeram questão de votar.

Essa participação merece atenção. Mas, encerrada a eleição, começa outra etapa da cidadania: acompanhar o trabalho daqueles que foram eleitos. E aqui cabe uma pergunta simples: você se lembra em quem votou para deputado estadual, deputado federal e senador?

A eleição presidencial concentra as atenções, mas muitas decisões que afetam nosso cotidiano passam pelo Legislativo. Deputados e senadores votam leis, discutem o Orçamento e fiscalizam o governo. Por isso, precisamos acompanhar suas decisões, e não apenas suas promessas.

E não faltarão assuntos: a implantação da reforma tributária, a regulação das redes sociais e a liberdade de expressão, o equilíbrio das contas públicas e a destinação das emendas parlamentares, inclusive as chamadas emendas Pix. Afinal, quem indicou esses recursos, para onde foram e como estão sendo utilizados?

A saúde, a Previdência Social e as políticas de cuidado também exigem atenção. Em um país que envelhece, acompanhar essas decisões é uma responsabilidade que interessa a todas as gerações.

Para saber o que fazem nossos representantes, podemos consultar os portais da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br), do Senado Federal (www.senado.leg.br) e das assembleias legislativas. A destinação das emendas parlamentares pode ser acompanhada no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br).

Não precisamos concordar com todas as decisões dos eleitos, mas precisamos saber como votam, o que fazem e se cumprem suas promessas.

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As urnas se fecharam. A democracia, não.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.