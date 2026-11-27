A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) informou nesta sexta-feira (27/11) que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou novos sinais de melhora. Segundo ela, a sonda nasogástrica foi retirada na quinta-feira (26/11), e Bolsonaro já conseguiu evacuar, tomou banho e fez a própria barba.

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“Dia abençoado!”, escreveu Michelle nas redes sociais. De acordo com a publicação, o ex-presidente também vai fazer sessões de fisioterapia e deve receber um “caldinho”, primeiro passo da volta à alimentação pela boca.

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Michelle agradeceu ao padre Kelmon pela missa celebrada pela recuperação do marido e a todos que estão rezando por ele. “Glórias a Deus por cada avanço!”, afirmou.

Internado na UTI

Bolsonaro, de 71 anos, está internado desde a sexta-feira (20/11) no Hospital DF Star, em Brasília, depois de sentir fortes dores abdominais. Segundo o hospital, ele foi diagnosticado com suboclusão intestinal, uma obstrução parcial do intestino, e broncopneumonia. A equipe médica optou pelo tratamento clínico, sem cirurgia.

O último boletim, divulgado na quinta-feira, apontou melhora clínica, laboratorial e radiológica. Mesmo assim, o ex-presidente continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não tem previsão de alta.

Bolsonaro tem histórico de problemas intestinais desde a facada que sofreu durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora, e já passou por várias cirurgias no abdômen desde então.

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Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente cumpre pena em prisão domiciliar desde março, por razões humanitárias.