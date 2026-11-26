O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em hospital particular em Brasília apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica, mas segue sem previsão de alta. A informação foi divulgada pela equipe médica nesta quinta-feira (26/11).

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Segundo o boletim médico, Bolsonaro permanece em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia". A equipe médica também informou que foi iniciada, nesta quinta-feira, uma dieta líquida por via oral, "com boa tolerância até o momento".

O ex-presidente deu entrada no hospital na sexta-feira (20/11), após sentir dores abdominais. Bolsonaro foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal. Após uma nova bateria de exames, os médicos também identificaram uma pneumonia bilateral.

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Bolsonaro já teve outros episódios de obstrução intestinal desde que foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Em abril de 2025, o ex-presidente passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas para tratar uma obstrução parcial do intestino.

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Na ocasião, os médicos identificaram o chamado "abdômen hostil", condição caracterizada pela presença de aderências e cicatrizes internas, que tornam procedimentos cirúrgicos posteriores mais complexos.