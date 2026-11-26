O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) indicou R$ 79,382 milhões em 14 emendas parlamentares para o Orçamento de 2027. Atualmente, o parlamentar está nos Estados Unidos, destino para onde fugiu após a derrota na eleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento é do jornal “O EStado de S. Paulo”.

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As indicações integram o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto tramita na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e depende de aprovação em sessão conjunta do Congresso Nacional, marcada para 17 de dezembro.

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Destinação das emendas parlamentares

O recibo oficial de entrega das emendas parlamentares individuais especifica as áreas contempladas pelos valores:

seis emendas atendem a projetos de saúde;

quatro emendas destinam verbas para as Forças Armadas;

três emendas financiam iniciativas de segurança pública;

uma emenda foi apresentada sob a rubrica "administração da unidade".

O Estado do Rio de Janeiro, berço eleitoral do senador, receberá os recursos de nove dessas emendas. As demais propostas cadastradas possuem destinação de abrangência nacional.

Precedente no Supremo Tribunal Federal

Os valores podem sofrer bloqueio em caso de questionamento judicial. No ano anterior, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino impediu o Poder Executivo de executar cerca de R$ 80 milhões em emendas individuais ao Orçamento de 2026, indicadas por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Dino fundamentou a determinação no fato de que ambos estavam fora do Brasil e não exerciam os mandatos de forma regular. Segundo o magistrado, o contexto gerou impedimento técnico e desrespeitou os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.

Flávio fugiu para o território norte-americano em 27 de outubro, dois dias após o resultado das eleições. O congressista descumpriu uma ordem da Justiça que exigia a entrega de passaportes e proibia a saída do país.

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O político responde a dois inquéritos no STF por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao advogado Willer Tomaz e solicitações de recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para produzir o filme "Dark Horse". Em 2027, Flávio perderá o foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.