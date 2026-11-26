Lula e Cleitinho no Alvorada: veja os memes
Governador eleito convidou o presidente para sua posse e discutiu dívida de R$ 180 bilhões com a União; veja a repercussão bem-humorada na web
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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (26/11). A audiência ocorreu no Palácio da Alvorada.
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Cleitinho Azevedo convidou o presidente reeleito para acompanhar sua posse como governador de Minas Gerais. A cerimônia oficial está prevista para 6 de janeiro do próximo ano.
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As finanças estaduais pautaram o diálogo entre os líderes políticos. Cleitinho e Lula trataram da situação fiscal do estado, com foco na dívida de Minas Gerais com a União, avaliada em cerca de R$ 180 bilhões.
Repercussão na web
A reunião no Alvorada provocou forte movimentação nas redes sociais. Os internautas reagiram ao encontro com a publicação de memes e postagens bem-humoradas envolvendo o governador eleito e o presidente.
vc ta vendo um ateu falar mas vc sabe que nada explica cleitinho— eu quelo (@plagiu) November 26, 2026
Lula IV recebe Lula I no Palácio da Alvorada. Olha o sorriso sincero do Cleiton Gontijo, Cleitinho.— Felipe Kurosaky ???????? (@FelipeF51574562) November 26, 2026
boa tarde camarada cleitinho tse tung https://t.co/P2UNA8otsx— bLusa hipster de macaco Lendo (@blusahipster) November 26, 2026
galerinha, Cleitinho tá cozinhando vcs em fogo baixo, tal qual mineiro fazendo doce de leite, vai vendo… https://t.co/t4XdUxZejD— sara coração com buraquinhos (@sarahminhaterra) November 26, 2026
cleitinho com o Lula fez meu ano pq TODOS os bolsonaristas da minha cidade votaram nele https://t.co/15ZMXTrKdW— laura (@laurascnn) November 26, 2026
Governor Little Cleiton, The Eletric, meets Mr. President Squid— Crubiel (@crubielson) November 26, 2026
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