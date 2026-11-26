Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (26/11), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Durante o encontro, Cleitinho pediu a ampliação do Minha Casa, Minha Vida em Minas Gerais.

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A visita foi divulgada por Lula em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, os dois aparecem conversando em uma área externa da residência oficial do presidente, onde Lula mostra casas construídas por joões-de-barro.

Ao apontar para os ninhos das aves, Lula brinca: “Minha Casa, Minha Vida do joão-de-barro”. Em seguida, conta que deixou uma caixa com barro nas proximidades para que os pássaros construam suas casas.

Cleitinho entra na brincadeira e diz que o programa habitacional precisa chegar a Minas Gerais. “Tem que fazer lá em Minas Gerais”, afirma o governador eleito.

Lula responde que o governo já realizou ações no estado. Cleitinho, então, reforça o pedido: “Vamos fazer mais. Eu quero fazer com o senhor lá”.

Na legenda da publicação, Lula afirmou que Minas Gerais é um estado importante para o país e destacou a intenção de trabalhar em parceria com o governo estadual.

“Na conversa com Cleitinho Azevedo, governador eleito de Minas, falamos sobre a cooperação entre os governos federal e estadual e sobre a ampliação do Minha Casa, Minha Vida para levar mais moradia e dignidade às famílias mineiras”, escreveu o presidente.

Dívida de Minas

A dívida de Minas com a União, que ultrapassa R$ 180 bilhões, foi o centro da reunião. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.

A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta nos moldes do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e Durigan vai reavaliar os termos. Uma reunião técnica está marcada para esta sexta-feira (27/11), em Brasília, e novas conversas devem ocorrer na semana seguinte.

Questionado se Lula deu algum sinal sobre a proposta mineira, Cleitinho respondeu: “A sinalização é estar aqui hoje. Tem sinalização maior que essa?”. “Quero pagar a dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar”.

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Entre as alternativas em discussão está a Codemig. Uma opção é a federalização da empresa; a outra é transferir à União o fluxo de receitas, com o estado mantendo a administração. O contrato teria duração de 30 anos e poderia chegar a R$ 30 bilhões. A equipe do governador eleito ainda não divulgou oficialmente os detalhes.