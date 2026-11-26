O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (26/11) para comentar o encontro com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), no Palácio da Alvorada , em Brasília. “Tivemos uma conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas”, escreveu Lula. Foi a primeira conversa e o primeiro encontro presencial entre os dois.

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Segundo o presidente, Cleitinho falou sobre sua trajetória pessoal e seu compromisso com os mais pobres. Lula contou que relatou ao governador eleito suas viagens por Minas a partir dos anos 1970 e sua “relação afetiva com o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri”. Ele confirmou ter sido convidado para a posse de Cleitinho, que deve ocorrer no Jequitinhonha em 6 de janeiro.

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Lula também disse que desejou ao mineiro “uma gestão exitosa” e afirmou que ele “pode contar com o apoio do governo federal para trabalharmos em parceria pelo bem do povo mineiro”.

Dívida dentro das regras do Propag

Na publicação, o presidente confirmou que os dois trataram do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e das condições de pagamento do débito de Minas com a União , que ultrapassa R$ 180 bilhões. A equipe de Cleitinho vai se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda, em encontro marcado para esta sexta-feira (27/11).

Lula, porém, fez uma ressalva. Ele citou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que participou da reunião, para lembrar que qualquer proposta do futuro governo mineiro sobre a dívida “precisa estar enquadrada nos marcos legais e fiscais do Propag”.

A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta. Entre as alternativas em discussão está a Codemig: uma opção é federalizar a empresa; a outra é transferir à União o fluxo de receitas, com o estado mantendo a administração. O advogado-geral do Estado, Danilo Castro, avaliou que a proposta é “bastante razoável dentro do Propag”.

“Gesto de pacificação”

Mais cedo, ao falar com jornalistas no Alvorada, Cleitinho chamou o encontro de “extremamente produtivo” e disse que Lula sinalizou disposição para ajudar Minas a resolver a dívida . “A sinalização é estar aqui hoje. Tem sinalização maior que essa?”, afirmou.

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O governador eleito também tratou a reunião como um gesto de pacificação. “O país precisa ser pacificado”, disse. Para ele, o Brasil “não vai prosperar da forma que está dividido”. Cleitinho afirmou ainda que precisa do apoio federal para administrar o estado: “Para governar Minas Gerais, eu preciso do governo federal”.