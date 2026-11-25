O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o governo federal criaram uma comissão técnica para negociar a dívida do estado com a União. O grupo terá representantes dos dois lados e vai trabalhar em uma proposta de maior consenso. A criação foi anunciada nesta quarta-feira (25/11) pela senadora eleita Marília Campos (PT), depois de uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, em Brasília.

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Além de Marília e Cleitinho, participaram do encontro o vice-governador eleito, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos), e a equipe da Advocacia-Geral do Estado. Pelo lado federal, estiveram presentes representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e do Tesouro Nacional.

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Nova proposta da União

Segundo Marília, os órgãos federais apresentaram suas avaliações sobre as propostas levadas por Minas e também trouxeram uma nova sugestão, que será analisada pelo futuro governo mineiro.

"Estamos trabalhando todos os dias para resolver, o mais rápido possível, essa dívida histórica que se arrasta há mais de 30 anos", escreveu a senadora eleita nas redes sociais. O objetivo, segundo ela, é reduzir o peso das parcelas do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para que o estado volte a investir em saúde, estradas e serviços públicos.

Segunda rodada

Foi a segunda reunião do grupo com Messias em pouco mais de uma semana. No dia 17 de novembro, Cleitinho e Marília entregaram à AGU duas propostas complementares ao Propag, que ficaram em análise técnica. Segundo Marília, caberá ao governador eleito escolher qual alternativa será defendida junto ao governo federal.

A dívida de Minas com a União é estimada em mais de R$ 200 bilhões. A expectativa, segundo Marília, é que Cleitinho seja recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar do assunto.

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Aliança improvável

A parceria entre Cleitinho, que apoiou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, e a petista Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, chama atenção pela distância ideológica entre os dois. Segundo o governador eleito, foi dele a iniciativa de procurar a senadora eleita para fazer a ponte com o Planalto. Marília tem defendido que o tamanho da dívida exige que os representantes de Minas deixem as diferenças partidárias de lado.