Marília após reunião com Cleitinho sobre dívida de Minas: “Trabalhar juntos”
Senadora eleita pelo PT se reuniu com o governador eleito no BDMG e defende levar ao presidente Lula medidas além do Propag
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A senadora eleita Marília Campos (PT) se reuniu na segunda-feira (16) com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), para discutir uma saída para a dívida do estado com a União. O encontro foi no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte, e também teve a equipe de transição do novo governo.
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Participaram ainda a deputada federal Ana Pimentel (PT) e a deputada estadual Leninha, presidente do PT mineiro e vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALMG). Marília apresentou Ana Pimentel como líder do governo Lula no Congresso.
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“A dívida de Minas Gerais com a União é motivo da nossa mobilização. Nós temos que resolver esse problema”, disse Marília em vídeo publicado nas redes sociais depois da reunião. Segundo ela, o grupo levou propostas para o governo estadual estudar e depois apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na publicação, a petista pediu uma frente suprapartidária. “Vamos trabalhar juntos, independentemente de partido, para apresentar uma solução para a dívida do estado com a União, para que Minas Gerais volte a investir para melhorar a vida do nosso povo”, escreveu.
“Levante mineiro”
Marília defendeu uma união das forças políticas do estado para pressionar o governo federal. “Nossa expectativa é de que Minas se una, que Minas faça um grande levante mineiro para que a gente resolva essa situação e consiga sensibilizar o governo do presidente Lula a discutir medidas adicionais ao Propag”, afirmou.
Para a senadora eleita, resolver a dívida é o que vai permitir ao estado voltar a investir. Ela citou infraestrutura, estradas, segurança e saúde.
Aproximação com o PT
O encontro faz parte de uma aproximação de Cleitinho com o governo federal. A intenção do governador eleito é aproximar Minas do governo federal e buscar alternativas para reduzir o peso da dívida nas contas do estado.
Não é a primeira vez que Marília defende ir além do programa federal. Ainda pré-candidata ao Senado, ela já pedia que a discussão sobre a dívida de Minas incluísse medidas adicionais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).
Entenda a dívida
A dívida de Minas com a União é de R$ 179,3 bilhões. Pelo Propag, o valor será parcelado em três décadas, com juros menores para quem cumprir as exigências do programa. Uma delas foi apresentar ativos do estado para abater ao menos 20% do total devido.
O estado ofereceu R$ 35,8 bilhões em ativos à União, como participações na Cemig, na Codemge e na MGI, além de recebíveis e imóveis. O governo federal tem até o fim de 2026 para decidir quais desses ativos serão federalizados.
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O peso no orçamento continua alto. Minas planeja pagar R$ 5,5 bilhões da dívida em 2026, primeiro ano completo no Propag.