Com Marília, Cleitinho vai ouvir proposta para renegociar dívida de Minas

A dívida de Minas Gerais com a União será tema de uma reunião do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) nesta segunda-feira (16/11). Acompanhado da senadora eleita Marília Campos (PT), ele vai ouvir uma proposta do engenheiro Marco Antônio Castello Branco sobre o tema. O encontro está marcado para as 13h30 na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte.

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Castello Branco foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) durante o governo de Fernando Pimentel (PT). Atualmente, é membro do conselho executivo da Hydac Brasil e sócio da cervejaria Krug Bier.

A dívida de Minas, que hoje soma R$ 188 bilhões, é um problema central na gestão do estado. As condições de pagamento foram renegociadas no ano passado por meio do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), que ofereceu juros reais de 0% ao ano, com o valor corrigido apenas pela inflação, refinanciamento em 360 meses e parcelas crescentes.

Porém, Cleitinho tem defendido que as condições ainda podem ser melhoradas por meio de uma negociação. Ele critica a falta de diálogo da atual gestão com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e quer discutir novamente os termos de pagamento da dívida, mas ainda não apresentou uma proposta.

Em nota à imprensa, Marília defendeu a renegociação: "Fui eleita para trabalhar por Minas, e a dívida é um dos temas mais importantes para o futuro do nosso estado. Ela pesa no dia a dia das cidades, na saúde, nas estradas, na capacidade de investir em quem mais precisa. O Propag foi um passo importante, mas precisamos ir além e reduzir o tamanho dessa dívida. Esse é um assunto que está acima de qualquer diferença partidária, e quero ajudar a aproximar o governo do estado e o governo federal para encontrar uma solução."

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A assessoria da senadora eleita ainda afirmou que um encontro com o presidente Lula deve ser o próximo passo de Cleitinho e Marília na busca por um acordo mais favorável.

