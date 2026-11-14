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AJUSTE FISCAL

‘Exército do Lula’ tem protesto contra ajuste, e Janones reage: ‘Radicais’

Deputado acusa 'movimento orquestrado' contra o presidente e chamou os críticos de 'revolucionários de apartamento'

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/11/2026 15:18 - atualizado em 14/11/2026 15:19

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Deputado André Janones apresentou emenda para estabelecer jornada d 6X1 para parlamentares
Pessoas estão deixando o grupo de Janones em protesto ao ajuste fiscal do governo crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Diante da discussão sobre ajuste fiscal, o canal do WhatsApp “Exército do Lula” foi alvo de protestos de uma ala da esquerda insatisfeita com o modelo adotado pelo governo para a reforma. Em resposta, o “comandante”, o deputado federal André Janones (Rede-MG), chamou os dissidentes de “radicais” e “extremistas”.

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Milhares de pessoas passaram a reagir às mensagens no canal com emojis de tesoura, em referência ao “tesouraço” defendido por Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial, em associação aos cortes públicos feitos por Javier Milei na Argentina. Críticos apontam que o ajuste fiscal proposto pelo governo Lula (PT) adota o plano ao qual o presidente se opôs no segundo turno da eleição.

Janones reagiu acusando as manifestações de integrar um “movimento orquestrado” contra o governo federal: “Tudo está sendo direcionado por um bando de radicais extremistas que acham que temos medo deles”.

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Em mensagens enviadas no próprio canal, o deputado saiu em defesa de Lula e colocou o grupo como legítimo representante contra o fascismo e em defesa da democracia. “Não deixamos de ser reféns da extrema direita pra ser refém desses pseudo revolucionários de apartamento que nunca fizeram por** nenhuma pelo país”, escreveu.

Janones ainda defendeu que as críticas ao ajuste fiscal são mentirosas e que a esquerda deveria esperar um posicionamento de Lula antes de se manifestar sobre o tema. O presidente, tal qual o deputado, está nas Filipinas.

A defesa seguiu em outras redes sociais. No X (antigo Twitter), Janones disse que há “militantes de extrema esquerda fazendo campanha pedindo para as pessoas deixarem o canal”.

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Também chamou os dissidentes de “covardes”. “Atacar o presidente baseado em análises falsas e antes dele se manifestar, e ainda por cima convocar pessoas através de vídeos com centenas de milhares de visualizações a deixarem o canal, não é ‘crítica’ por** nenhuma! É ataque!”, concluiu.

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