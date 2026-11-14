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Flávio Bolsonaro dá entrevista para jornal americano de extrema direita

Veículo de origem chinesa ganhou projeção com apoio a Trump e estratégia agressiva nas redes sociais; só o canal brasileiro conta com mais de 500 mil inscritos

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/11/2026 13:03 - atualizado em 14/11/2026 13:04

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Flávio Bolsonaro em preparação para entrevista ao The Epoch Times
Entrevista vai ao ar às 20h (de Brasília) deste sábado (14/11) crédito: Reprodução/X

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concedeu mais uma entrevista internacional após fugir do Brasil. Dessa vez, ele conversou com o jornal americano “The Epoch Times”, alinhado ao governo de Donald Trump e à extrema direita global.

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A entrevista foi conduzida pelo jornalista Jan Jekielek, editor sênior da publicação, e irá ao ar às 20h (de Brasília) deste sábado (14/11). Em post no X (antigo Twitter), o jornalista adiantou: “Na minha entrevista exclusiva com o Bolsonaro mais jovem, nós mergulhamos na sua fuga para a América, suas preocupações sobre a eleição e o que vem a seguir para o movimento dele e de seu pai”.

Derrotado por Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial, Flávio não reconheceu o resultado das urnas e escapou para os Estados Unidos, de onde se proclamou o “líder do Brasil” e tem alimentado teses de fraude.

Um teaser da entrevista ao Epoch Times mostra Flávio dizendo que responderia ao inquérito se fizesse as mesmas denúncias no Brasil. “O que vem na sequência para ele? Ele ficará nos Estados Unidos? E consegue liderar um movimento a 4 mil milhas de desistência?”, questionou Jan Jekielek, na chamada.

 

The Epoch Times

Criado em 2000 por descendentes de chineses nos EUA, o jornal é um histórico opositor do Partido Comunista Chinês. Nos últimos 10 anos, porém, se radicalizou e abraçou o presidente Donald Trump.

Com uma estratégia agressiva nas redes sociais, o Epoch Times ganhou popularidade e virou uma potência midiática de direita, com canais em dezenas de países. O do Brasil, por exemplo, conta com mais de 500 mil inscritos no YouTube.

O jornal já propagou desinformação sobre a COVID-19 e as vacinas, sustentando que as mortes foram superestimadas; defendeu alegações falsas de fraude eleitoral nos EUA em 2020; divulgou desinformação sobre mudanças climáticas; e deu voz a teorias da conspiração como o QAnon.

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio que vive nos EUA desde o ano passado, comemorou a entrevista ao veículo: “O Epoch Times entende perfeitamente a situação do Brasil, pois foi criado por dissidentes chineses que também tiveram que sair da ditadura, mais consolidada do que o regime brasileiro. Por isso que esta entrevista do Flávio Bolsonaro para Jan Jekielek teve um foco muito especial”.

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Entrevistas de Flávio

Em solo americano, a primeira entrevista concedida foi ao jornal “The New York Times”. A reportagem relatou a fuga e destacou que Flávio não apresenta provas para sustentar a teoria de fraude nas eleições, o que gerou revolta na base de apoio bolsonarista. Apoiadores chegaram a chamar a publicação de “esquerdista”.

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Na sequência, falou com a Folha de S. Paulo em entrevista ao jornalista Glenn Greenwald, que tem sido crítico de Lula e da atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

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