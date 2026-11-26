O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, nesta quinta-feira (26/11), às 11h, no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre após uma série de elogios de Cleitinho a petistas, mesmo após ter apoiado Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

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A equipe de transição mineira buscou a reunião com Lula para discutir uma solução para a dívida do estado. O valor ultrapassa os R$ 188 bilhões e está em processo de renegociação no âmbito do Propag.

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Aproximação com petistas

Cleitinho busca abrir canais de diálogo com integrantes do PT. Na quarta-feira, o governador eleito se reuniu com o deputado federal eleito Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado federal eleito Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho, também participou da conversa.

Eles participaram de um encontro na embaixada chinesa para tratar de parcerias e investimentos estaduais. Em vídeo publicado, Pedro Rousseff afirmou: "Independente de partido, a nossa luta é pelo povo de Minas Gerais".

Ao abraçar os parlamentares, Cleitinho defendeu a união: "Vocês discutem lá no plenário, mas o primeiro lugar é o povo. Vocês me ajudem a governar".

No início do mês, Cleitinho conversou com Guima Jardim, presidente do diretório do PT em Belo Horizonte. O vice-governador Luís Eduardo Falcão, escolhido para coordenar a transição da nova gestão, acompanhou a agenda.

Guima declarou ao jornal "O Globo" que Cleitinho está disposto ao diálogo e a conversar sobre o povo mineiro. O dirigente ressaltou que a bancada estadual deve considerar o programa eleitoral petista para avaliar uma composição e expressou certeza de que Lula e Cleitinho se darão bem.

Articulação com o legislativo

Durante a campanha, Lula se descreveu como a "única chance" de Cleitinho para "recuperar o estado". Na ocasião, afirmou que o senador não precisaria apoiá-lo, mas sim "ficar quietinho".

Cleitinho manteve o apoio a Flávio e chegou a ser visto pelo PL como peça para ampliar a vantagem eleitoral no estado. Após a virada de Lula em Minas Gerais, bolsonaristas passaram a criticar o governador recém-eleito pelo baixo engajamento em atos da campanha adversária.

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A nova gestão estadual tenta dialogar com o PL sobre a posição da bancada na Assembleia Legislativa. No parlamento mineiro, o PT também demonstra disposição para negociar alianças, desde que as pautas estejam alinhadas com o partido. A presença do PL na base, contudo, tende a afastar os petistas.