Cleitinho com o irmão Gleidson e Pedro Rousseff: "Briguem só pelo povo"
Lideranças políticas se unem após reunião na embaixada da China; objetivo é atrair investimentos bilionários para a planta automotiva no estado
compartilhe
O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), seu irmão e deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos) e o deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT) defenderam a união entre diferentes partes do espectro político.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O encontro foi divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (25/11), logo após uma visita à embaixada da China. O objetivo central da ida ao local envolveu o pedido de autorização para investimentos em uma planta da empresa BYD dentro do território mineiro, visando, segundo Cleitinho, a atração de bilhões de reais para o estado a partir do próximo ano.
Leia Mais
-
Cleitinho promete governar para todos: 'Vou honrar vocês até a minha morte'
-
Gleidson pede união da direita por Cleitinho nas eleições em Minas
-
Ao anunciar a ação, o governador eleito destacou a presença de Pedro Rousseff e Gleidson Azevedo, reforçando a meta compartilhada entre os parlamentares. O deputado do Partido dos Trabalhadores e o deputado do Republicanos concordaram que a iniciativa independe de posições partidárias. “Eu sou de direita, ele de esquerda, mas a gente vai colocar Minas Gerais em primeiro lugar assim como o governador está fazendo. Minas Gerais a partir de 2027 vai ser o primeiro estado do Brasil”, afirmou Gleidson.
Ao fechar a gravação, Cleitinho reiterou que as lideranças encerrem disputas políticas e mantenham o compromisso de união pelo benefício da população mineira: “vocês discutem lá no plenário, mas em primeiro lugar, gente, é o povo. Vocês me ajudem a governar Minas Gerais. Briguem pelo povo, tá bom? Estamos juntos."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria