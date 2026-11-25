O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), seu irmão e deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos) e o deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT) defenderam a união entre diferentes partes do espectro político.

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O encontro foi divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (25/11), logo após uma visita à embaixada da China. O objetivo central da ida ao local envolveu o pedido de autorização para investimentos em uma planta da empresa BYD dentro do território mineiro, visando, segundo Cleitinho, a atração de bilhões de reais para o estado a partir do próximo ano.

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Ao anunciar a ação, o governador eleito destacou a presença de Pedro Rousseff e Gleidson Azevedo, reforçando a meta compartilhada entre os parlamentares. O deputado do Partido dos Trabalhadores e o deputado do Republicanos concordaram que a iniciativa independe de posições partidárias. “Eu sou de direita, ele de esquerda, mas a gente vai colocar Minas Gerais em primeiro lugar assim como o governador está fazendo. Minas Gerais a partir de 2027 vai ser o primeiro estado do Brasil”, afirmou Gleidson.

Ao fechar a gravação, Cleitinho reiterou que as lideranças encerrem disputas políticas e mantenham o compromisso de união pelo benefício da população mineira: “vocês discutem lá no plenário, mas em primeiro lugar, gente, é o povo. Vocês me ajudem a governar Minas Gerais. Briguem pelo povo, tá bom? Estamos juntos."

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria