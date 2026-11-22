Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se emocionou ao comentar a eleição de Ana Elisa (PT), deputada federal eleita mais jovem, aos 21 anos. Os dois são de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, mas pertencem a campos políticos diferentes.

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Durante participação no programa Sala de Imprensa, do SBT News, Cleitinho destacou a trajetória da parlamentar e o orgulho de ver uma conterrânea chegar à Câmara dos Deputados com mais de 500 mil votos.

“[Ana Elisa é] da minha cidade e tenho muito orgulho de falar isso, uma divinopolitana do Bairro Niterói, que virou deputada federal com mais de 500 mil votos. Fico aqui muito feliz, porque sou doido com a minha cidade. Saber que uma menina igual à Ana Elisa virou deputada federal com 500 mil votos, de onde ela saiu, eu tenho que ficar orgulhoso”, afirmou.

Na sequência, já emocionado, o governador eleito desejou que a deputada tenha sabedoria para exercer o mandato e disse que seu governo estará à disposição para trabalhar em conjunto com ela. Não é a primeira vez que o republicano cita amigavelmente a petista. Quando Ana Elisa recebeu ameaças, em setembro, racistas e misóginas, Cleitinho prestou solidariedade, pedindo investigação dos ataques.

O comportamento segue um “modus operandi” escolhido por Cleitinho, que pós-eleição, tem dialogado com políticos de direita e esquerda, incluindo a senadora eleita Marília Campos (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), a deputada federal Duda Salabert (Psol) e o ex-governador Aécio Neves (PSDB).

“Eu sou divinopolitano, eu sei de onde eu saí para ter chegado como governador e saber que ela agora como deputada federal, com 21 anos, por tudo que ela já passou, virar a deputada federal mais votada me enche de orgulho. Faça um baita de um mandato para cuidar do povo e eu estarei lá como governador eleito para fazer isso junto com ela, para fazer o bem para Minas Gerais e para minha querida cidade Divinópolis”, declarou, antes de se emocionar.

Cleitinho fala sobre mudança de vida e pacificação política

Em outro momento da entrevista, após Basília Rodrigues relembrar a trajetória de Cleitinho, que já trabalhou como verdureiro, operador de caixa e cantor, o governador eleito foi questionado se já havia assimilado a mudança de vida provocada pela vitória nas urnas.

Ele contou que, logo após o resultado da eleição, reuniu a esposa e os dois filhos na sala de casa e chamou a atenção da família para a escolta que estava do lado de fora.

“Assim que acabou a eleição, eu chamei minha esposa e meus dois filhos na sala, ajoelhei e falei: 'Olha ali fora, tem uma escolta para nós. A nossa vida mudou, então temos a obrigação de mudar a vida das pessoas'. Não tem preço o que aconteceu na minha vida”, relatou.

O governador eleito também defendeu uma postura de diálogo com representantes de diferentes partidos, independentemente de quem ocupe a Presidência da República. “Eu vou tratar, conversar, aprovar e apoiar. É assim que tem que ser. Não faz sentido tratar oposição ou alguém que é do PT, PSDB, PDT, PL como inimigo”, afirmou.

“Na época da campanha, é a favor do povo com discurso: saúde, segurança e educação. Na hora que chega ali, fica brigando, dividindo o país para não cuidar do povo. Eu não estou aqui para dividir o país. Um país não vai prosperar dividido, mas unido”, complementou.

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Ao defender que a pacificação nacional deve ser um compromisso de todos os políticos, Cleitinho reconheceu que sua postura pode gerar desgaste político. “Vai me custar caro, porque as pessoas não estão preparadas para isso, mas meu coração está preparado.”