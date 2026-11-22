A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, publicou uma mensagem nas redes sociais rebatendo postagens sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no Hospital DF Star, na capital federal. A postagem ocorre horas depois de o enteado, o senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL-RJ), divulgar relatos sobre a madrugada do pai e mencionar o risco de uma décima cirurgia.

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Após retornar de uma viagem a Israel e ir ao encontro do marido no hospital, Michelle afirmou que o ex-presidente apresenta boa aparência e não teve febre. Na publicação, ela demonstrou otimismo com o tratamento e pediu que os seguidores não deem crédito a mensagens que não partam da equipe médica.

“Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida”, escreveu Michelle em seu perfil. Ela acrescentou que a sonda nasogástrica utilizada no tratamento deve ajudar na recuperação e avisou que ficará sem celular enquanto acompanha o marido no leito.

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Carlos sobre a internação

Antes da senadora chegar ao Brasil, Carlos Bolsonaro havia destacado nas redes sociais que o pai deu entrada na unidade de saúde sem a companhia de nenhum familiar. Nesse sábado (21/11), Carlos publicou uma foto de Bolsonaro no leito hospitalar e relatou uma madrugada de intenso mal-estar, marcada por episódios de vômito, dores, soluços persistentes e distensão abdominal. Segundo o filho do ex-presidente, a sonda nasogástrica retirou quase um litro de resíduos alimentares, e os sintomas retornavam assim que passava o efeito dos medicamentos.

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“As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio”, escreveu Carlos, alertando ainda para riscos de broncoaspiração e desidratação. Na mesma publicação, ele associou o agravamento do quadro ao desgaste da condenação do pai, que cumpre pena domiciliar de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Quadro clínico

Durante coletiva de imprensa no Hospital DF Star, o médico Brasil Caiado afirmou que uma tomografia do abdômen identificou comprometimento do intestino delgado, com sinais de inflamação. O exame apontou uma obstrução parcial, descrita pelo médico como “quase total”.

Segundo Caiado, as primeiras 24 horas de internação serão fundamentais para definir a condução do tratamento. A possibilidade de uma cirurgia ainda existe, mas não há confirmação de que o procedimento será necessário. O médico também afirmou que Bolsonaro vinha apresentando um quadro de saúde estável nos últimos meses.

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O ex-presidente convive com complicações decorrentes da facada sofrida em 2018. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos e apresenta episódios de dores abdominais, obstrução intestinal e crises de soluço.