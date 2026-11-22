A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, chegou ao DF e deve visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda neste sábado (21/11). "Assim que verificar o quadro dele, deixo vocês a par da situação", afirmou em publicação nas redes sociais.

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Michelle estava em viagem a Israel quando o marido foi internado devido a uma obstrução intestinal. O enteado, Carlos Bolsonaro, chegou a dizer que o ex-presidente não estava acompanhado por nenhum familiar quando chegou ao hospital, após passar mal. A declaração foi interpretada como uma indireta à ex-primeira-dama, que é responsável pelos cuidados do marido.

Na mesma publicação, Michelle também agradeceu pelas orações em favor da saúde do ex-chefe do Executivo.

Sem tornozeleira

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, sem tornozeleira eletrônica e sob monitoramento ininterrupto de policiais militares. A informação foi enviada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em ofício encaminhado neste sábado (21). O equipamento foi retirado temporariamente por determinação judicial e deverá ser recolocado após a alta hospitalar.

Estado de saúde

Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de abdome agudo obstrutivo. Segundo boletim médico, ele está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando espontaneamente. De acordo com a equipe médica, foi iniciado tratamento clínico com hidratação, jejum oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

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O senador eleito Carlos Bolsonaro, que acompanha o ex-presidente desde o fim da tarde de sexta, afirmou, em publicação nas redes sociais neste sábado, que o pai passaria por novos exames pela manhã para avaliar a evolução do quadro, os próximos passos do tratamento e a eventual necessidade de cirurgia.