O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou que pretende dar autonomia total ao comando da Polícia Militar (PMMG) para combater facções criminosas no estado a partir de 2027. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais com o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), neste sábado (21/11), após o incêndio de um ônibus no bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Na conversa, Cleitinho reagiu às ameaças atribuídas aos responsáveis pelo ataque, disse que não pretende recuar diante de intimidações e prometeu adotar medidas mais duras contra organizações criminosas.

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"Eu não vou me intimidar com ameaça dessa. Parece que eles estão pedindo até privilégios, de visita íntima, também televisão dentro da cela. Eu não vou aceitar isso no meu governo, não", declarou o governador eleito.

Em outro momento, afirmou que pretende dar liberdade de atuação à cúpula da corporação para enfrentar os grupos criminosos. "Eu vou dar autonomia total para o comando para expulsar as facções aqui de Minas Gerais. Pode ter certeza disso. Não tenho medo e não aceito ameaça", disse.

A manifestação ocorreu depois que dois homens encapuzados incendiaram um coletivo da linha 4107 (Alto Caiçaras–Serra) na noite de sexta-feira (20/11). O veículo estava no ponto final quando os suspeitos chegaram ao local e ordenaram que o motorista deixasse o ônibus antes de atearem fogo. Ninguém ficou ferido, segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência.

O episódio ganhou dimensão política depois que os responsáveis deixaram um bilhete direcionado a Cleitinho e ao atual secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a perícia no local, mas, até a divulgação das informações, nenhum suspeito havia sido preso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que tomou conhecimento do caso, teve acesso à carta deixada no local e acompanha os desdobramentos junto às forças de segurança. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.

Projeto prevê restrição à alimentação de presos



Além de prometer uma resposta das forças de segurança às facções, Cleitinho sinalizou apoio a uma proposta legislativa apresentada por Sargento Rodrigues na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar defendeu mudanças no fornecimento de alimentos no sistema prisional e argumentou que pessoas privadas de liberdade recebem condições que, na avaliação dele, representam privilégios diante da realidade de parte da população em situação de pobreza.

Durante a transmissão, Rodrigues afirmou que os presos chegam a consumir carne duas vezes por dia, enquanto famílias em situação de vulnerabilidade não conseguem manter o alimento na mesa diariamente. "Aqui fora, nem mesmo a população mais carente come carne igual a preso. Isso já é regalia, por si só já é regalia", disse.

Ao encerrar a transmissão, o governador eleito voltou a afirmar que não aceitará intimidações e convocou o deputado a apoiar o endurecimento das ações contra o crime organizado. "Minas Gerais não pode aceitar esse tipo de ousadia. É o cara desafiando o Estado. Aqui em Minas não podemos", declarou.

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Cleitinho assumirá o governo de Minas em janeiro de 2027. A autonomia prometida à Polícia Militar e o eventual avanço das medidas defendidas na transmissão deverão integrar as discussões sobre a política de segurança pública da próxima gestão.