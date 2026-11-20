Uma possível ação armada ligada ao Comando Vermelho (CV) foi interrompida pela Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta sexta-feira (20/11), em Belo Horizonte. A operação começou no Bairro Belmonte, na Região Nordeste da capital, onde militares interceptaram um carro clonado com uma pistola calibre 9 milímetros e quatro toucas ninja.

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A ocorrência levou os policiais a um imóvel no Conjunto Felicidade, na Região Norte, onde outras sete pessoas foram detidas. Ao todo, duas armas de fogo foram apreendidas, além de porções de cocaína, crack e maconha.

A intervenção ocorreu em uma área marcada por conflitos entre grupos criminosos rivais pelo controle do tráfico de drogas. Conhecida como Beira-Linha, a região do Bairro Belmonte tem sido palco de episódios de violência, incluindo homicídios e tentativas de assassinato relacionados à disputa entre organizações criminosas.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de que um ataque seria realizado durante a madrugada. A partir dos dados levantados e do monitoramento da área, as equipes identificaram um Ford Ka branco ocupado por dois homens. O veículo chamou a atenção dos policiais e foi abordado.

Durante a vistoria, os militares constataram que o automóvel era clonado e tinha registro de roubo. No interior do carro, encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e quatro toucas ninja, acessórios que podem ser utilizados para dificultar a identificação de pessoas envolvidas em ações criminosas.

A partir dessa primeira abordagem, o trabalho policial avançou para outro ponto da cidade. As equipes chegaram a um imóvel no Conjunto Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte, apontado como possível base de apoio do grupo investigado.

No endereço, sete pessoas foram detidas. Durante as buscas, os militares localizaram porções de cocaína, crack e maconha, além de uma segunda pistola. Com isso, a operação terminou com duas armas de fogo recolhidas e a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes 1 (Ceflan 1), no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul da capital. A ocorrência será submetida aos procedimentos da Polícia Civil, responsável pela investigação e pela apuração da participação de cada suspeito.

Disputa por territórios

A operação ocorre em um momento de tensão envolvendo grupos criminosos em diferentes regiões de Belo Horizonte. A disputa por pontos de venda de drogas e áreas de influência tem provocado confrontos armados, mortes e ameaças a moradores.

Na Beira-Linha, a violência voltou a chamar a atenção das forças de segurança nesta semana. Na noite de domingo (15/11), um ataque a tiros na Rua Padre Argemiro Moreira deixou dois homens mortos e um terceiro gravemente ferido. A principal linha de investigação apontada pelas autoridades relacionou o crime à disputa entre grupos rivais pelo domínio do tráfico na região.

A atuação de grupos associados a facções de alcance nacional também passou a integrar o cenário da criminalidade em Minas Gerais. O Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro (TCP), organizações com origem no Rio de Janeiro, aparecem entre os grupos envolvidos em disputas por territórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os confrontos não se restringem a um único aglomerado ou bairro. A expansão das áreas de influência e as alianças entre grupos locais e organizações de outros estados contribuem para ampliar a complexidade do enfrentamento ao crime organizado.

Em levantamento sobre a violência relacionada a facções em Minas, publicado pelo Estado de Minas em junho, foram contabilizados pelo menos 85 confrontos violentos entre janeiro de 2025 e maio de 2026, com 86 mortos, 28 feridos e 46 presos em ações associadas nominalmente a esses grupos. Belo Horizonte concentrou parte expressiva dos episódios.

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Até o momento, não foram divulgadas informações individualizadas sobre os sete detidos, nem detalhes sobre a eventual participação de cada um na ação que estaria sendo planejada. A suspeita de vínculo com o Comando Vermelho deverá ser apurada no decorrer da investigação.