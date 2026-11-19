A aproximação da Black Friday e das festas de fim de ano levou a Polícia Militar (PMMG) a intensificar o policiamento no Bairro Buritis, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (19/11), a corporação lançou a Operação Buritis Mais Seguro, com a mobilização de 60 policiais militares exclusivamente para o início dos trabalhos. A iniciativa tem como objetivo prevenir crimes patrimoniais, antecipar possíveis ações criminosas e ampliar a presença ostensiva nas ruas em um período marcado pelo aumento da circulação de consumidores, veículos e dinheiro.

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A operação foi lançada às 16h30, na Rua Henrique Portugal Badaró, e integra uma estratégia de atuação preventiva que deve se estender até o Natal e o Réveillon. A escolha do Buritis considera a necessidade de reforçar a segurança em uma região com grande circulação de moradores, trabalhadores, comerciantes e consumidores.

Segundo o tenente Diego Henrique Nascimento, comandante do setor, o planejamento foi elaborado ao longo das últimas semanas e prevê intervenções orientadas por informações dos setores de inteligência da PM. A proposta é identificar áreas que demandam maior atenção e concentrar o efetivo nesses locais, conforme os dados disponíveis e as necessidades observadas no território.

"Nosso objetivo é antecipar ações delituosas, tendo em vista a aproximação das festividades de final de ano", explicou.

A escolha do período está relacionada ao calendário comercial e às movimentações típicas dos últimos meses do ano. A Black Friday, que começa na próxima semana, antecede as compras natalinas e costuma ampliar o fluxo de pessoas em estabelecimentos comerciais e centros de consumo. Diante desse cenário, a Polícia Militar busca reduzir as oportunidades para furtos, roubos e outras ocorrências que atingem moradores, comerciantes e consumidores.

"O foco da Polícia Militar aqui é dissuadir as ações criminosas e antecipar o delito para que ele não aconteça", afirmou.

A mobilização não ficará restrita ao horário de lançamento. De acordo com o comandante, as atividades foram organizadas em duas fases, com diferentes estratégias de atuação. A primeira prevê a implantação de corredores de segurança, enquanto a segunda inclui uma varredura territorial, com reforço das abordagens e do controle policial na região.

Na etapa inicial, serão implantados dois dispositivos de segurança em pontos definidos a partir de estudos e levantamentos realizados pela corporação. A estrutura permitirá que os militares façam abordagens direcionadas a pessoas e veículos, sem comprometer o fluxo normal do trânsito. A intenção é estabelecer pontos estratégicos de fiscalização, ampliando a capacidade de identificar situações suspeitas sem provocar retenções desnecessárias nas vias.

Já a segunda fase prevê o reforço do policiamento ostensivo e a realização de abordagens qualificadas em diferentes pontos do Buritis. Além da presença de equipes nas ruas, os militares farão consultas aos sistemas de informação e atualização de dados no Sistema de Informações da Polícia Militar (SIGOp), especialmente por meio de registros fotográficos. O procedimento busca aprimorar as informações disponíveis para o trabalho policial e facilitar a identificação de pessoas e situações que possam estar relacionadas a atividades criminosas.

"As nossas ações são direcionadas, baseadas no nosso serviço de inteligência, que utiliza sistemas, base de dados, que vão nos indicar onde demandar maior atenção e maior esforço operacional", detalhou.

Efetivo mobilizado

Para o lançamento da Operação Buritis Mais Seguro, foram empregados 60 policiais militares, distribuídos em atividades de prevenção e fiscalização.

A mobilização foi planejada para alcançar diferentes horários, inclusive durante a noite. "Predominantemente aqui, no lançamento da operação, eu conto hoje com 60 policiais militares, que estão determinados, empenhados, única e exclusivamente para esse lançamento de operação. Mas, durante todo o dia, todo o esforço operacional hoje do 5º Batalhão também estará mobilizado nessas ações", afirmou Diego Henrique.

A presença de um efetivo expressivo também permite ampliar a capacidade de fiscalização em diferentes pontos, sem depender exclusivamente de abordagens realizadas após denúncias ou ocorrências. A proposta é combinar patrulhamento ostensivo, observação do território e consulta às informações disponíveis para identificar situações que mereçam intervenção.

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Ao apresentar a operação, o tenente reforçou que a população também poderá contar com a presença das equipes durante o período. "A Polícia Militar está nas ruas. Estaremos aqui empenhados para garantir a sua segurança", declarou.