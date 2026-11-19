Um acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (19/11), na rodovia MG-105, entre Prudente de Morais e Funilândia, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 15h15 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância do município.

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Entre as vítimas estão dois homens, uma mulher e um menino. Segundo os bombeiros, três delas, incluindo a criança, já haviam sido socorridas por uma unidade de suporte do Samu quando os militares chegaram ao local. Elas apresentavam escoriações pelo corpo.

A quarta vítima, um homem que estava em um Ford Ka, ficou presa às ferragens. Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirá-lo do veículo.

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O homem reclamava de dores em uma das pernas, que apresentava sinais de fratura. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar pela ambulância de Prudente de Morais.