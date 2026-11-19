Motociclista morre em acidente com ônibus e carreta na Cristiano Machado
Homem de 26 anos perdeu o controle da moto e caiu embaixo de caminhão de carga no bairro Floramar, em Belo Horizonte
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Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto, um ônibus e uma carreta na manhã desta quinta-feira (19/11), na Avenida Cristiano Machado, na altura da Estação Floramar, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 6h30.
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O motociclista passava pelo corredor entre um ônibus parado no ponto e uma carreta quando esbarrou no veículo de carga, perdeu o controle da moto e caiu embaixo da carreta.
Ele sofreu esmagamento do crânio, e a morte foi confirmada no local por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da BHTrans atenderam à ocorrência. Durante os trabalhos, o trânsito ficou lento no sentido Centro.
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria