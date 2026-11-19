Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto, um ônibus e uma carreta na manhã desta quinta-feira (19/11), na Avenida Cristiano Machado, na altura da Estação Floramar, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 6h30.

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